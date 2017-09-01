Kolombiya’da FARC siyasi parti oluyor

Kolombiya'da hükümet ile barış anlaşması imzalayıp 50 yılı aşkın süredir devam eden iç çatışmaları sonlandıran Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC), siyasi bir parti olma yolunda ilk adımını attı ve adını "Ortak Alternatif Devrimci Güç” (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común) olarak değiştirdi. Bu değişiklik grubun senelerdir bilinen İspanyolca kısaltması olan FARC’ı kullanmalarına da olanak sağladı.

FARC’ın üyelerinden oluşan bin 200 delege, başkent Bogota'da devam eden kurucu kongrede perşembe günü yapılan oylama ile "Yeni Kolombiya” isim önerisine karşılık "Ortak Alternatif Devrimci Güç” adını tercih etti.

Kararı, FARC lideri Rodrigo Londono Twitter üzerinden duyurdu.

FARC partisinin resmi kuruluş seremonisi bugün Bogota'daki Bolivar Meydanı'nda konserler eşliğinde yapılacak. Burada yeni siyasal partinin logosu ve parti programı tanıtılacak. Partiyle bağlantılı sosyal medya hesapları partinin yeni logosunu ortasında kırmızı bir yıldız olan kırmızı renkli bir gül olarak paylaştı.

FARC gerillaları ve Kolombiya devleti arasında 1964 yılından beri devam eden çatışmalar, geçtiğimiz yıl Eylül ayında varılan barış anlaşmasıyla son buldu. Çatışmalarda 260 binden fazla insan öldü, 60 bin kişi kayıtlara kayıp olarak geçti.

Barış anlaşması gereğince FARC, 2026 yılına kadar kongrede otomatik olarak 10 tane koltuğa sahip olacak. O tarihten sonra yapılacak seçimlerde FARC için ayrılmış özel bir kontenjan bulunmayacak. Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı ve yerel seçimler 2018'de yapılacak.

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AFP,Reuters/DÇ,BK