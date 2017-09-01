T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Kolombiya’da FARC siyasi parti oluyor

52 senelik silahlı çatışmayı geçen seneki barış anlaşmasıyla sonlandıran Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC), adını değiştirerek ama adının kısaltmasını koruyarak siyasal parti oluyor.

01 Eylül 2017 13:45

Kolombiya'da hükümet ile barış anlaşması imzalayıp 50 yılı aşkın süredir devam eden iç çatışmaları sonlandıran Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC), siyasi bir parti olma yolunda ilk adımını attı ve adını "Ortak Alternatif Devrimci Güç” (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común) olarak değiştirdi. Bu değişiklik grubun senelerdir bilinen İspanyolca kısaltması olan FARC’ı kullanmalarına da olanak sağladı.

FARC’ın üyelerinden oluşan bin 200 delege, başkent Bogota'da devam eden kurucu kongrede perşembe günü yapılan oylama ile "Yeni Kolombiya” isim önerisine karşılık "Ortak Alternatif Devrimci Güç” adını tercih etti.

Kararı, FARC lideri Rodrigo Londono Twitter üzerinden duyurdu.

FARC partisinin resmi kuruluş seremonisi bugün Bogota'daki Bolivar Meydanı'nda konserler eşliğinde yapılacak. Burada yeni siyasal partinin logosu ve parti programı tanıtılacak. Partiyle bağlantılı sosyal medya hesapları partinin yeni logosunu ortasında kırmızı bir yıldız olan kırmızı renkli bir gül olarak paylaştı.

FARC gerillaları ve Kolombiya devleti arasında 1964 yılından beri devam eden çatışmalar, geçtiğimiz yıl Eylül ayında varılan barış anlaşmasıyla son buldu. Çatışmalarda 260 binden fazla insan öldü, 60 bin kişi kayıtlara kayıp olarak geçti.

Barış anlaşması gereğince FARC, 2026 yılına kadar kongrede otomatik olarak 10 tane koltuğa sahip olacak. O tarihten sonra yapılacak seçimlerde FARC için ayrılmış özel bir kontenjan bulunmayacak. Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı ve yerel seçimler 2018'de yapılacak.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP,Reuters/DÇ,BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Kolombiya Devrimci Silahlı GüçleriAlternatif Devrimci Güç&rdquo;Alternativa RevolucionariaComún)FARC&rsquo;ıBogotaKolombiya&rdquo;FARCRodrigo Londono TwitterBogota Bolivar MeydanıKolombiyaEylülDeutsche Welle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24