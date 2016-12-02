Kolombiya'da düşen uçağın pilotu 'kaza öncesi uyarıldı'

Brezilya futbol takımı Chapecoense'nin oyuncularını taşıyan ve Kolombiya'da yakıtının bitmesi nedeniyle düştüğünden şüphelenilen uçağın pilotunun, kalkıştan önce uyarıldığı iddia edildi.

76 kişinin hayatını kaybettiği uçak, Bolivya'dan kalkmıştı ve Kolombiya'ya gidiyordu.

Bolivya'nın Deber gazetesi, bir havalimanı çalışanının kalkış öncesinde pilotu uyardığını iddia etti.

Habere göre, Santa Cruz havalimanı yetkilileri uçağın yakıtının sadece rtotayı tamamlayabilecek kadar olduğunu ve tedbir amaçlı ilave yakıt bulunmadığını ifade etti

Fakat pilot, yakıtının yeterli olduğunu söyledi.

Bolivyalı yetkililer habere ilişkin henüz herhangi bir yorum yapmadı.

Kolombiyalı yetkililer ise uçağın Medellin havaalanına inmeye çalışırken yakıtının tükendiğine dair kanıtların güçlendiğini söyledi.

Brezilya'da yayımlanan O Globo gazetesinde daha önce yer alan bir haberde, uçak rötar yaptığı için yakıt ikmalinin yapılamadığı belirtilmişti.

Gazeteye göre uçağın normalde Brezilya-Bolivya sınırındaki Cobija havaalanında yakıt ikmali yapması gerekiyordu. Uçak rötar yaptığı gece kapalı olan Cobija havaalanına uğrayamadı ve yakıt alamadı.

Pilot, Bogota'da yakıt ikmali yapabilirdi, ancak doğrudan Medellin'e yöneldi.

Perşembe günü Bolivya Sivil Havacılık Kurumu, kazanın ardından uçağın sahibi LaMia Havayolları'nın işletme lisansını durdurmuştu.

LaMia genel müdürü Gustavo Vargas, Çarşamba günü uçakta yaklaşık dört buçuk saatlik yeterli yakıtın olması gerektiğini ve yakıt ikmali için herhangi bir kararın pilotun takdirinde olduğunu söylemişti.

Bir başka gelişmede, tehlike uyarısını alan Kolombiya hava trafik kontrolörünün, kazanın ardından ölüm tehditleri aldığını söylendi.

Kazada hayatını kaybeden fulbolcuların naaşları bugün Brezilya'ya gönderilecek.

Kolombiyalı yetkililer, uçağın ayrıntılarını kaydeden uçağın "kara kutuları" nın araştırmacıların açılması için İngiltere'ye gönderileceğini söylediler.

Soruşturmasının aylar sürmesi bekleniyor.