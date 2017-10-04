Kolombiya'da dev operasyon: 176 kişi yakalandı

Kolombiya güvenlik güçlerinin ülke genelinde düzenlediği operasyonlarda, gasp ve adam kaçırma gibi suçlara karışan 176 kişinin yakalandığı ve suç örgütü liderlerinden ikisinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Kolombiya Savunma Bakanı Luis Carlos Villegas, başkent Bogota'daki Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'da basın mensuplarına güvenlik güçlerinin suç örgütlerine yönelik yürüttüğü operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Villegas, özel harekat destekli polislerin ülkenin 18 yönetim bölgesinde gasp, adam kaçırma olaylarına karışan ve özellikle tüccarlar ile kargo şirketlerine soygunlar düzenleyen yasa dışı suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 176 kişiyi yakaladığını duyurdu.

Operasyonların Kolombiya Başsavcılığının koordinesinde gerçekleştirildiğini belirten Villegas, ayrıca ülkedeki en büyük silahlı narkotrafik suç örgütlerinen Clan del Golfo'nun liderlerinden ikisinin etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı.

Kolombiya'da gasp vakaları azalıyor

Öte yandan, Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede geçen yıl 4 bin 80 gasp vakasının yaşandığı ifade edildi.

Açıklamada, bu sene şu ana kadar geçen yıla göre gasp olaylarında yaklaşık yüzde 38 azalış kaydedildiği ve 2 bin 539'a gerilediği bilgisi verildi.

Kolombiya'da 1 Ocak 2016'dan bu yana 103 suç şebekesinin çökertildiği duyurulan açıklamada, 2 bin 240 kişinin bu operasyonlarda yakalandığı aktarıldı.

Açıklamada, özel harekat polislerinin 25 rehineyi kurtardığı ve adam kaçıran 17 suç grubunun dağıtıldığı operasyonlarda 595 örgüt üyesinin yakalandığı belirtildi.

Ayrıca geçen yıl 166 kişinin kaçırıldığı ülkede bu sayının 2017'de şu ana kadar 149 olduğu ifade edilerek, "adam kaçırma" eylemlerindeki yüzde 10'luk azalmaya dikkat çekildi.

Güvenlik sorununun sıkça gündeme geldiği Kolombiya'da "adam kaçırma" ve "gasp" gibi mağduriyetler için "Ben ödemiyorum, ihbar ediyorum." sloganı ile oluşturulmuş çağrı merkezleri bulunuyor.