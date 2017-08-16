Kolombiya'da çatışma süreci resmen sona erdi

Kolombiya'da 1964'te başlayan ve 52 yıl devam eden kanlı çatışma süreci resmen sona erdi. Birleşmiş Milletler (BM) temsilcilerinin bugün Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nden (FARC) silah ve patlayıcı madde dolu son iki konteyneri teslim aldığı bildirildi. Ülkenin doğusunda Venezuela sınırındaki Fonseca kentinde yapilen törene Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos da katıldı.

"El Tiempo" haber portalının verdiği bilgiye göre toplam 8112 silah ve bir milyon 300 bin mermi toplandı. Devlet Başkanı Santos, "Bu son silah teslimatı ile ihtilaf gerçekten de sona eriyor, milletimiz için yeni bir dönem başlıyor" dedi. Santos, "Artık daha önce hiç kalkındıramadığımız bölgeleri de kalkındırabileceğiz" şeklinde konuştu. FARC gerillaları ile on yıllarca süren çatışmalar nedeniyle devlet birçok bölgede varlık gösterememişti.

BM yetkilileri, geçen aylarda ordu ve BM tarafından denetlenen 26 adet silahsızlanma bölgesinde, son kalan 6 bin 800 militandan binlerce silah ve mermi toplamıştı. Militanlar, normal bir hayata geçişe hazırlanmak amacıyla, sene başından bu yana söz konusu bölgelerde toplanmıştı.

Siyaset hazırlığı

FARC siyasete girmeye hazırlanıyor. Örgütün 1 Eylül tarihinde başkent Bogota'da bir parti kurarak siyasete atılacağı bildiriliyor. Batı dünyasının bu en uzun süreli krizini sonuçlandırmak için gösterdiği çabalardan dolayı Kolombiya Devlet Başkanı Santos 2016 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Françesko'nun da, 220 binden fazla insanın hayatına mal olan çatışmaların sona ermesini sağlayan barış sürecine takdirini dile getirmek üzere eylül ayında Kolombiya'ya gideceği bildiriliyor.

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dpa, AÜ/BÖ