Kolombiya'da barışa ikinci şans

FARC lideri Rodrgio Timoşenko, "Gelecekte sadece sözler Kolombiyalıların yegâne silahı olacak” diye konuştu. Anlaşma bir fişek kovanından yapılmış kalem ile imzalandı. Kalemin üzerinde "Eğitim bundan böyle geleceği belirleyecek” yazısı göze çarptı.

İmzalanan barış anlaşması şimdi Kongre’de oylanacak. Ekim ayı başında düzenlenen referandumda halk, hükümet ile gerilla örgütü arasında varılan ilk barış anlaşmasına kıl payı çoğunlukla hayır oyu vermesi üzerine barış anlaşmasına ilişkin yeni müzakereler başlatılmıştı.

Barış anlaşmasına muhalefet devam ediyor

Gerilla örgütüyle varılan barış anlaşmasına karşı çıkanlar, suç işlemiş örgüt üyelerine hafif cezalar verilecek olmasını, bunlara parlamentoda vekillik sağlanacak olmasını ve tarım reformu kapsamında toprak dağılımını istemiyor.

Muhalefet yeni barış anlaşmasını da reddediyor. Eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe bu anlaşmaya ve anlaşmanın Kongre’den geçmesine karşı kitleleri harekete geçireceklerini ilan etti.

FARC üyeleri için sertleştirilmiş cezalar

Yeni anlaşma metni bazı durumlarda FARC üyeleri için sertleştirilmiş cezalar içeriyor ve Farc’ın elindeki mal varlıklarının da kurbanların tazmini için kullanılmasını öngörüyor.

Kolombiya Devlet Başkanı Santos ülkesindeki iç savaşın sona ermesi için gösterdiği çabalar nedeniyle bu yıl Nobel barış Ödülü’ne lâyık bulunmuştu. Kolombiya'da güvenlik güçleri, solcu gerilla örgütleri ve sağcı milislerin karşı karşıya geldiği iç savaşta toplam 220 bin kişi hayatını kaybetmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

epd/afp/dpa/ÇA/BÖ