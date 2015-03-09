Kolombiya’da barış yürüyüşü



Aralarında başkent Bogota'nın da bulunduğu 50 kentte düzenlenen gösteriler, Bogota'nın eski belediye başkanı Antanas Mockus tarafından organize edildi.

Bogota'daki yürüyüşe Devlet Başkanı Juan Manuel Santos da katıldı. Santos, "Bu bir siyasi gösteri değildir" dedi. İçişleri Bakanı Juan Fernando Cristo, "Gösteriler halkın barış özleminin bir göstergesidir" açıklamasında bulundu. Eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe'nin liderliğindeki muhalefetteki Demokratik Merkez Partisi'nin (Centro Democrático) gösteriye destek vermemesi dikkat çekti.

220 bin kişi öldü

1964 yılında kurulan FARC, Kolombiya'nın en büyük gerilla örgütü konumunda. Hükümet güçleriyle FARC gerillaları arasındaki silahlı çatışma şimdiye kadar 220 binden fazla kişinin canına mal oldu. FARC gerillalarının sayısı 8 bin olarak tahmin ediliyor.

Kolombiya hükümeti yaklaşık iki yıldır Küba'da FARC liderleriyle barış görüşmeleri yürütüyor. Müzakerelerde bazı noktalarda uzlaşma sağlandı. Toprak reformu ve uyuşturucu ticaretiyle mücadele bunlar arasında yer alıyor.

Geçen yıl yeniden devlet başkanlığına seçilen Juan Manuel Santos, ikinci görev döneminde FARC ile müzakereleri sonuçlandırmayı hedefleri arasına koymuştu.