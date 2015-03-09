T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Kolombiya’da barış yürüyüşü

Kolombiya'da binlerce kişi gerilla ile hükümet arasında süren barış görüşmelerine destek vermek için yürüdü.

09 Mart 2015 13:46


Aralarında başkent Bogota'nın da bulunduğu 50 kentte düzenlenen gösteriler, Bogota'nın eski belediye başkanı Antanas Mockus tarafından organize edildi.

Bogota'daki yürüyüşe Devlet Başkanı Juan Manuel Santos da katıldı. Santos, "Bu bir siyasi gösteri değildir" dedi. İçişleri Bakanı Juan Fernando Cristo, "Gösteriler halkın barış özleminin bir göstergesidir" açıklamasında bulundu. Eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe'nin liderliğindeki muhalefetteki Demokratik Merkez Partisi'nin (Centro Democrático) gösteriye destek vermemesi dikkat çekti.

220 bin kişi öldü

1964 yılında kurulan FARC, Kolombiya'nın en büyük gerilla örgütü konumunda. Hükümet güçleriyle FARC gerillaları arasındaki silahlı çatışma şimdiye kadar 220 binden fazla kişinin canına mal oldu. FARC gerillalarının sayısı 8 bin olarak tahmin ediliyor.

Kolombiya hükümeti yaklaşık iki yıldır Küba'da FARC liderleriyle barış görüşmeleri yürütüyor. Müzakerelerde bazı noktalarda uzlaşma sağlandı. Toprak reformu ve uyuşturucu ticaretiyle mücadele bunlar arasında yer alıyor.

Geçen yıl yeniden devlet başkanlığına seçilen Juan Manuel Santos, ikinci görev döneminde FARC ile müzakereleri sonuçlandırmayı hedefleri arasına koymuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

KolombiyaBogotaAntanas MockusDevlet Başkanı Juan Manuel SantosBakanı Juan Fernando CristoDevlet Başkanı Alvaro UribeDemokratik Merkez PartisiDemocrático)FARC KolombiyaFARCKüba FARCJuan Manuel SantosDeutsche Welle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24