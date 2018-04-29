Kolombiya'da barış süreci: FARC silahlarını teslim etti

Birleşmiş Milletler gözlemcileri Kolombiya'da Marksist FARC örgütü mensuplarının silahlarını teslim etme işlemini tamamladığını söyledi.

BM, öngörülenden bir gün önce biten silah bırakma işleminde toplam 7,132 silahın alındığını bildirdi.

Gözlemciler ayrıca örgütün, kırsalda bulunan 900 gizli cephaneliğinden 70'inin de bulunup, boşaltıldığını duyurdu.

Silahların teslim edilmesi, geçen yıl hükümet ve örgüt arasında varılan barış anlaşmasının başlıca koşullarındandı.

Anlaşmayla, Kolombiya'nın en büyük solcu isyancı grubu ve hükümet arasında 50 yıldan uzun süredir devam eden savaşa son verilmesi amaçlanıyor.

Ancak gözlemciler, örgütün kalan gizli cephaneliklerini bulmanın, buralara ulaşmanın zorluğu nedeniyle aylar sürebileceğini söylüyor.

Bazılarına sadece nehirlerden ya da yaya olarak ulaşılabiliyor ve birçoğunda da etkisiz hale getirilmesi çok uzun süren bubi tuzakları olduğu belirtiliyor.

Birçok Kolombiyalı, silahlara ulaşımda geç kalınırsa, bunların haydutlar, milis gruplar ya da ülkenin en büyük ikinci solcu isyancı örgütü ELN'nin eline geçebileceğinden kaygılı.

Bu arada, barış anlaşmasıyla Nobel Barış Ödülü alan Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos'un, silah tesliminin bitişini kutlamak için başkent Bogota'nın güneyindeki Mesetas'ta düzenlenecek törene katılması bekleniyor.