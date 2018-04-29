T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Kolombiya'da barış süreci: FARC silahlarını teslim etti

Birleşmiş Milletler gözlemcileri Kolombiya'da Marksist FARC örgütü mensuplarının silahlarını teslim etme işlemini tamamladığını söyledi. Silahların teslim edilmesi, geçen yıl hükümet ve örgüt arasında varılan barış anlaşmasının başlıca koşullarındandı.

29 Nisan 2018 20:30

Birleşmiş Milletler gözlemcileri Kolombiya'da Marksist FARC örgütü mensuplarının silahlarını teslim etme işlemini tamamladığını söyledi.

BM, öngörülenden bir gün önce biten silah bırakma işleminde toplam 7,132 silahın alındığını bildirdi.

Gözlemciler ayrıca örgütün, kırsalda bulunan 900 gizli cephaneliğinden 70'inin de bulunup, boşaltıldığını duyurdu.

Silahların teslim edilmesi, geçen yıl hükümet ve örgüt arasında varılan barış anlaşmasının başlıca koşullarındandı.

Anlaşmayla, Kolombiya'nın en büyük solcu isyancı grubu ve hükümet arasında 50 yıldan uzun süredir devam eden savaşa son verilmesi amaçlanıyor.

Ancak gözlemciler, örgütün kalan gizli cephaneliklerini bulmanın, buralara ulaşmanın zorluğu nedeniyle aylar sürebileceğini söylüyor.

Bazılarına sadece nehirlerden ya da yaya olarak ulaşılabiliyor ve birçoğunda da etkisiz hale getirilmesi çok uzun süren bubi tuzakları olduğu belirtiliyor.

Birçok Kolombiyalı, silahlara ulaşımda geç kalınırsa, bunların haydutlar, milis gruplar ya da ülkenin en büyük ikinci solcu isyancı örgütü ELN'nin eline geçebileceğinden kaygılı.

Bu arada, barış anlaşmasıyla Nobel Barış Ödülü alan Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos'un, silah tesliminin bitişini kutlamak için başkent Bogota'nın güneyindeki Mesetas'ta düzenlenecek törene katılması bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Birleşmiş MilletlerKolombiya Marksist FARCSilahlarınMilletlerKolombiyaKolombiyalıELNBuNobel BarışCumhurbaşkanı Juan Manuel SantosBogotaMesetas

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24