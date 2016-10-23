Kolombiya'da barış için yeni adım

Barış görüşmelerini yürüten heyetlerin başkanları cumartesi günü Küba'nın başkenti Havana'da biraraya geldi. Hükümet heyeti twitterdan yayınladığı mesajında görüşmeleri "yapıcı bir diyaloğun" başlangıcı olarak tanımladı.

FARC'ın müzakere heyeti başkanı Timoleón Jiménez de görüşmelerin iyimser bir havada geçtiği yorumunda bulundu.

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri FARC ve Kolombiya hükümeti dört yıllık müzakere sürecinin ardından bu yılın ağustos ayında tarihi barış anlaşmasını imzalamışlardı. Ancak anlaşma kıl payı farkla ekim ayı başında referanduma takıldı. Kolombiyalıların yüzde 50,21'i anlaşma aleyhinde oy kullanırken, FARC'ın Kolombiya'nın siyasi hayatında söz sahibi olmasını da öngören barış anlaşmasına ‘evet' oyu verenlerin oranı yüzde 49,78'de kaldı.

Kolombiya'da 52 yıllık savaşı sona erdirmek için girişimleri nedeniyle Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, barış anlaşmasının geliştirilmesi için çaba gösteriyor. Santos, hem FARC hem muhaliflerle hem de sivil toplum kuruluşlarıyla görüşerek krizden çıkış yolları arıyor.

FARC 1964'te Kolombiya devletine, silahlı güçlerine, sağ eğilimli paramiliter gruplara ve büyük toprak sahiplerine karşı yasadışı silahlı mücadeleye başlamıştı. Savaşla geçen 52 yılda 260 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 45 bin kişi kayboldu. Hükümet ekim ayı sonunda ülkedeki ikinci büyük gerilla örgütü ELN ile de görüşmelere başlamaya hazırlanıyor.

Son yılların en büyük uyuşturucu operasyonu

Yılardır iç savaşın pençesindeki Kolombiya dünyanın en büyük kokain üreticisi konumunda. Narkotik ekiplerinin bu yıl düzenledikleri operasyonlarda rekor düzeyde kokain ele geçirdikleri duyuruldu. Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre piyasa değeri 8,3 milyar euro olan 300 ton kokaine el kondu. Savunma Bakanı Luis Carlos Villegas, şimdiye kadar ülke tarihinde bir yıl içinde hiç bu kadar çok kokain ele geçilmediğini söyledi.

Son olarak Kolombiya donanmasının bir operasyonunda Ekvador sınırına yakın bir bölgedeki bir denizaltında yaklaşık bir ton kokain ele geçirilmişti. Ülkedeki gerilla gurupları da kokain ticaretinden büyük kazanç elde ediyor.