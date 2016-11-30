Kolombiya'da barış için ikinci şans

Kolombiya'da Senato, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile imzalanan ikinci barış anlaşmasını onayladı. Yaklaşık 300 sayfalık anlaşma metini 75 senatörün oyuyla kabul edildi. Ülkede barışın sağlanması adına ikinci girişim olan anlaşmanın Kongre'nin alt kanadı tarafından onaylanması gerekiyor.

Hükümetin baş müzakerecisi ve eski devlet başkanı yardımcısı Humberto de la Calle Senato'daki oturumda, "Bu anlaşmayı onaylayarak hızla yürürlüğe koyma şansını kullanmamak hata olur" şeklinde konuştu.

Kolombiya hükümeti ile FARC arasındaki ikinci barış anlaşması 24 Kasım'da imzalandı. Ülkede 52 yıllık iç savaşın sonlanması adına yürütülen barış görüşmelerindeki ilk anlaşma ise yaklaşık iki ay önce imzalanmış ancak referanduma sunulan barış anlaşması için halkın yüzde 50'den fazlası "hayır" demişti.

Devlet Başkanı Jose Manule Santos ülkedeki ikinci barış şansı için anlaşmayı halkın oyuna sunmak istemiyor. Santos barış anlaşmasını bu kez çoğunluğu sağladığı Kongre'ye sunmayı planlıyor.

Protestolar düzenlenmişti

Referandumda kıl payı farklı "hayır" çıkmasının ardından çok sayıda kentte barış yanlıları protesto gösterileri düzenledi. Devlet Başkanı Santos da barış çabaları nedeniyle 2016 Nobel Barış Ödülü'nü aldı. Santos, ödülden kazanacağı parayı, iç savaş kurbanlarının ailelerine bağışlayacağını açıklamıştı.

Barış anlaşması, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin silahları bırakmasını ve bir siyasi partiye dönüşmesini kapsıyor. Devam eden görüşmelerde gerillalar iç savaş kurbanlarının yakınlarına tazminat ödemeye hazır olduklarını açıklamıştı. Kongre'nin anlaşmaya onay vermesi durumunda ülkede 1964 yılından bu yana süren ve 260 binden fazla insanın hayatına mal olan iç savaş sona ermiş olacak.

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DW/AFP/GA/HS