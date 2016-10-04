Kolombiya'da barış arayışı sürecek

Kolombiya hükümetiyle gerilla örgütü FARC arasındaki barış anlaşmasının referandumla ret edilmesinden sonra Bogota yönetimi ve muhalefet diyalogu sürdürme kararı aldı. Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ve anlaşmanın ret edilmesi için kampanya yapan muhalefet lideri Alvaro Uribe barış sürecinin geleceğini görüşmek üzere heyet görevlendirdiler. Kolombiya hükümeti ile FARC gerillası arasında varılan barış anlaşması pazar günkü halkoylamasında az farkla ret edildiği için uygulanamayacak.

Devlet Başkanı Santos ‘güvensizlik şimdiye kadar elde edilen ilerlemeyi tehlikeye düşürebileceği için diyalogun kısa zamanda sonuç vermesi gerektiğini' söyledi. Santos ağustos ayında kararlaştırılan ateşkesin yürürlükte kalacağını belirtti.

FARC da ateşkesi destekliyor

Gerilla örgütü FARC da yayınladığı bildiride kararlaştırılan ateşkesin ülkenin bütün bölgelerindeki birlikler için geçerli olduğunu duyurdu. Solcu örgüt, referandumla ret edilmiş olmasına rağmen barış anlaşmasının hukuken bağlayıcı olduğunu iddia ediyor. FARC lideri Rodrigo Londono Echeverri barış müzakerelerini sürdürmeye hazır olduklarını söyledi.

Eski Kolombiya Devlet Başkanı Uribe barış anlaşmasının yeniden ele alınması için somut önerilerde bulundu. Uribe tartışmalı affın sadece ağır suçlardan yargılanmayan asiler için geçerli olmasını ve tutukluluk şartlarının hafifletilmesinden cezaları beş yılı aşmayan silahlı kuvvetler mensuplarının yararlandırılmasını teklif etti.

Kolombiya'daki gerilla grupları, ordu ve aşırı sağcı militanlar arasındaki savaş 1960'lı yıllarda toprak anlaşmazlığı ve sosyal eşitsizlik yüzünden patlak vermiş ve çatışmalar sırasında yüzde 80'i sivil olmak üzere en az 340 bin kişi öldürülmüştü.

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