Kolombiya'da 7 yaşındaki kız çocuğunun öldürülmesine büyük tepki

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da fakir bir ailenin geçtiğimiz Pazar günü tecavüze uğradıktan sonra öldürülen 7 yaşındaki kızının cenaze törenine kalabalık bir kitle katıldı.

Yuliana Samboni'nin işkenceye ve tecavüze uğramış bedeni başkentteki lüks bir apartman dairesinde bulunmuş, boğularak öldürüldüğü açıklanmıştı.

Polis tarafından gözaltına alınan zanlı varlıklı bir aileye mensup.

Cinayet bir yandan çocuk tacizi boyutuyla büyük tepki toplarken, aynı zamanda ülkedeki büyük yoksulluk ve ölçüsüz zenginlik konusunda da öfkeleri canlandırdı.

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos bir açıklamayla cinayeti kınadı.

Yuliana Samboni Bogota'nın yoksul işçi mahallelerinden birindeki evinin önünde oynarken gri minibüs kullanan bir adam tarafından kaçırıldı.

Saatler sonra kentin zengin Chapinero semtindeki lüks bir apartman dairesinde tecavüze uğramış, işkence edilmiş cesedi bulundu.

Dairenin 38 yaşındaki sahibi bu olaydan önce bir süre aşırı kokain ve alkol almış olarak bir hastaneye gitmiş ama sonra ortadan kaybolmuştu.

Yuliana'yı kaçırma, tecavüz ve öldürmekten zanlı Rafael Uribe Noguera polis tarafından gözaltına alınarak tekrar kliniğe yatırıldı, fakat suçlamaları kabul etmedi.

Cinayetin ortaya çıkışının ertesi günü Bogota'da bir parkta ilk anma yapıldı.

Yüzlerce kişi Yuliana için parklarda mumlar yaktı ve Kolombiya sosyal medya kullanıcıları #NiUnaMenos #TodosSomosYuliana yani #BirKişiDahaEksilmeyeceğiz ve #HepimizYulianayız etiketleri altında birleştiler.

Yuliana'nın cenazesi ailesinin geldiği Cauce bölgesindeki El Bolivar köyüne gömüldü.

İşlenen suçun korkunçluğu bir yana, birçok Kolombiyalı şimdi zanlının adaletten kaçmak için ailesinin zenginliği ve gücünü kullanabileceğinden kuşku duyuyor.

Zanlı, Kolombiya'nın tanınmış mimarları ve hukukçularının mensup olduğu çok zengin bir aileden geliyor. Yuliana'nın ailesi ise kırsal kesimden Bogota'ya göçmüş yoksul yerliler.

Siyasetçiler ve kadın grupları ayrıca bu tür suçların bir daha işlenmemesi için hangi adımların atılması gerektiğini tartışıyor.

Kadın hakları grupları hükümetin yetişkin kadınları cinsel saldırılardan korumak için de birçok adım atması gerektiğini ifade ediyor.