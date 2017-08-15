T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kolombiya’da 50 yıllık savaşın sonlandığı ilan edildi

Devlet Başkanı Santos “Bugün savaşın son nefesini duyduk. Silah teslimiyle birlikte savaş gerçekten de bitti ve halkımızın hayatında yeni aşama başladı” dedi

15 Ağustos 2017 23:54

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) tamamen silahsızlandığını belirten Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, isyancılar ile hükümet arasındaki savaşın sona erdiğini duyurdu.

Sputnik'in haberine göre, FARC, elindeki son silahı bugün yapılan etkinliklerle teslim etti. Santos, haberi “Bugün savaşın son nefesini duyduk. Silah teslimiyle birlikte savaş gerçekten de bitti ve halkımızın hayatında yeni aşama başladı” diye duyurdu.

Kolombiya hükümeti ile FARC arasında imzalanan barış anlaşması çerçevesinde silah bırakma aşamasına, militanların toplanma alanlarına ulaşmasının ardından 1 Mart’ta geçilmişti.

Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya’da 1964'ten beri süren çatışmalar, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.

ETİKETLER

KolombiyaÖzgürlükSavaş Sona ErdiHükümetİsyancılarLatin Amerika

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24