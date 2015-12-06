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Yaşam

Kolombiya'da 300 yıl önce batan hazine gemisi bulundu

Amerikan firması arama çalışmalarının masrafının 50 milyon dolardan fazla tuttuğunu belirtti

06 Aralık 2015 00:47

Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos, 1708 yılında Karayip Denizi'nde batan ve uzun yıllardır aranan San Jose adlı İspanyol gemisinin bulunduğunu duyurdu.

Sol Haber Portalı’nda yer alan habere göre,  Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, San Jose'nin bulunduğunu açıklayıp, detayları yarın düzenleyeceği basın toplantısında vereceğini belirtti. İçinde 3 ila 17 milyar dolarlık hazine taşıdığı varsayılan San Jose gemisi, hazineyi çalmak isteyen İngilizlerin saldırısı sonrasında 8 Haziran 1708 tarihinde Kolombiya'nın Cartagena kentinin kuzeyinde batmıştı.

Batık gemiyi aramak için 1980'li yıllarda Kolombiya hükümetinden izin alan Amerikan firması "Sea Search Armada"nın, dönemin Cumhurbaşkanı Belisario Betancur (1982-1986) ile anlaşarak bulunacak hazinenin yüzde 5'ini alacağının ortaya çıkması üzerine konu mahkemelik olmuş ve 2007 yılında Kolombiya Adalet Yüksek Mahkemesi, San Jose'deki her şeyin Kolombiya devletinin kültürel varlığı olarak tanınmasına karar vermişti. Ancak Amerikan firması arama çalışmalarının masrafının 50 milyon dolardan fazla tuttuğunu belirtip, Kolombiya hükümetinden yüksek miktarda tazminat talep etse de henüz hiçbir şey elde edemedi.

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