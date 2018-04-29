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BBC Türkçe

Kolombiya: Yolsuzlukla mücadele yetkilisi rüşvetten gözaltında

Kolombiya'nın en üst düzey yolsuzlukla mücadele yetkilisi, ABD'de kara para aklama ve rüşvetle suçlanmalarının ardından, Washington'ın talebiyle, avukatıyla birlikte gözaltına alındı.

29 Nisan 2018 20:30

Kolombiya'nın en üst düzey yolsuzlukla mücadele yetkilisi, ABD'de kara para aklamakla suçlanmalarının ardından, Washington'ın talebiyle, avukatıyla birlikte gözaltına alındı.

Yolsuzlukla Mücadele Ulusal Direktörü Luis Gustavo Moreno Rivera ülkesinde gözaltına alındı ve ABD'ye iade edilebilir.

Rivara ile birlikte avukatı Leonardo Luis Pinilla Gomez de gözaltına alındı.

ABD'li savcılar ikiliyi, ülke dışında rüşveti teşvik adına kara para aklamak üzere komplo kurmakla suçluyor.

Henüz Rivera ve Gomez veya avukatlarından bir açıklama yapılmadı.

ABD'nin Miami kentindeki federal mahkemeye yapılan şikayete göre, ikili aslında muhbir olduğunu bilmedikleri Kolombiyalı bir siyasetçiden rüşvet almaya çalıştı.

İddiaya göre, siyasetçi aleyhindeki bir yolsuzluk davasında tanık ifadelerinin kopyalarını verme karşılığında yaklaşık 35 bin dolar rüşvet istediler.

Savcılar, Rivera ve Gomez'in söz konusu siyasetçiyle buluşmak için Miami'ye uçtuğunu ve diyaloglarının kaydedildiğini söylüyor.

Miami Herald'in haberine göre ikilinin ABD'ye iadesi aylar sürebilir.

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