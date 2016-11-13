Kolombiya ve FARC arasında yeni anlaşma

Kolombiya hükümeti ile Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) arasında yeni barış anlaşması sağlandı.

Kolombiya hükümetinden yapılan açıklamada, 52 yıllık iç savaşı sona erdiren barış anlaşmasının gözden geçirilerek, anlaşmaya vardıkları bildirildi. FARC'ın Baş Müzakerecisi, "Kolombiya halkına 'umut mutabakatı' olarak adlandırmayı tercih ettiğimiz, ülkeyi demokratikleştirmek için güçlü bir araç olacak kesin bir barış anlaşması sunuyoruz" açıklamasını yaptı.

Yeni anlaşmadaki ana değişiklerden birinin FARC'a, varlıklarının eksiksiz bir envanterini sunma şartı eklenmesi olduğu belirtiliyor. Kolombiya halkı, anlaşmanın ilk versiyonuna 3 Ekim'deki referandumda "hayır" demişti.