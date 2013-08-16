Kolombiya ve Ekvador’da yaşayan yeni bir canlı türü keşfedildi!

ABD’nin başkenti Washington'daki Smithsonian Doğal Tarih Müzesi uzmanları, Kolombiya ve Ekvador sınırları içinde yer alan yağmur ormanlarında keşfettikleri yeni memeli türünün özelliklerini ‚ “Zookeys” isimli bilim dergisinde açıkladı.

Batı Yarıküre’de son 35 yıl içinde tespit edilen ilk etçil memeli olan canlıya “Olinguito” adı verildi. “Bir ev kedisiyle yavru ayı karışımı” canlı, Rakungiller (Procyonidae) familyasına mensup.

İzi müzede bulundu

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, Kristofer Helgen liderliğindeki Smithsonian Doğal Tarih Müzesi uzmanları, Olingo adı verilen memeli canlıların kalıntıları üzerinde yaptıkları araştırmalar sırasında bazı kemiklerin diğerlerinden farklı olduğunu belirledi.

Olingo koleksiyonundaki bazı türlerin kafatası ve dişlerinin diğerlerinden ayrıldığı, daha küçük oldukları, kürklerinin de daha yoğun olduğu saptandı. Ayrıca söz konusu kalıntılara And Dağları’nın kuzeyinde, deniz seviyesinden bin 500 ila 2 bin 700 metre yükseklikte saptandığı kaydı da araştırmacıların dikkatini çekti.

Bu coğrafya, bilinen Olingo türlerinin yaşam sahasından çok daha yüksekteydi. Laboratuvar ortamında yapılan genetik araştırmalar da Smithsonian Doğal Tarih Müzesi uzmanlarını doğruladı. Sözkonusu canlı türü, Olinguito adı verilen bilinmeyen bir canlıya aitti.

İncelenen müze kayıtları 20’nci yüzyıl başlarına aitti. Bu nedenle Olinguito’yu canlı olarak bulma hedefiyle Güney Amerika yollarına düşen uzmanlar, bu türün dünya üzerinden silinip silinmediği konusunda emin değildi.

Ağaçtan inmiyor, tek yavru büyütüyor

Ancak araştırmacılar Olinguito’yu bulmayı başardı. Olinguito’ların gece yaşayan canlı grubuna dâhil oldukları, ağırlıklı olarak meyvelerle beslendikleri ortaya çıktı. Ağaçlardan hemen hiç inmeyen canlı türünün tek bir yavru büyüttüğü de belirlendi. Olinguito’ların yaşam sahasının yüzde 42’lik kısmının yerleşime açıldığına ve zirai faaliyet yapıldığına dikkat çeken araştırmacılar, bu canlı türünün yok olma tehlikesiyle yüz yüze olduğuna işaret etti.

Smithsonian Doğal Tarih Müzesi araştırma ekibinden Kristofer Helgen, “Olinguito’nun keşfi, Dünya'nın henüz aralanmadık pek çok sırrının bulunduğunu bir kez daha ortaya koyuyor” dedi. Andlar’daki yağmur ormanlarının dünyanın hiçbir yerinde rastlanmayan canlı türleriyle dolu olduğuna işaret eden Helgen, “Olinguito’ların keşfinin, Kolombiya ve Ekvador sınırları içinde bu ormanların önemini uluslararası kamuoyunun daha iyi anlamasına yardımcı olmasını umuyorum” diye konuştu.

Araştırmacılar geçen yıl da Kongo’da ‚ “baykuş yüzlü maymun” olarak anılan “Cercopithecus Lomamiensi” isimli yeni maymun türünü keşfetmişti.