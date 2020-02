Kolombiya Üniversitesi: Öğrenciler kendi notlarını kendileri verebilsin

Gonca YAĞCI (DHA) – ABD’nin New Yok kentindeki Kolombiya Universitesi, öğrencilerin kendi notlarını kendilerinin verebileceği bir çalışma başlattı.

Üniversite’nin Öğrenme ve Öğretme Fakültesi (CTL) bu amaçla, öğrencilerin notlarını kendilerinin vermesini cesaretlendirmek üzere bir seminer düzenledi.

\"Inclusive Grading\" adıyla düzenlenen seminerde, öğrencilere öğretmenlerinden bağımsız olarak sınavlarında kendilerini derecenlendirmeleri istendi. Bu uygulamanın yararları hem öğrencilere hem de öğretmenlere bir sunumla anlatıldı.

Buna sisteme göre, öğrenciler bir \"pledge card\" imzalayacak. İmzalanan bu belge sayesinde öğrencilerin sınavlarında kopya çekmelerinin ve notlarında hile yapmalarının önüne geçilecek.



NOT VERMEK KAPİTALİST SİSTEMDE BİR DEĞER

CTL’deki seminerde not vermenin kapitalist sistemde bir değer olduğu ve bunun öğrenme ve öğretmeyi azalttığına dikkat çekildi.

Sunumda, üniversitedeki profesörlere öğrencilerin kendilerine not vermesine cesaretlendirmesi çağrısı yapılarak öğrencinin kendi notunu vermesi halinde, daha az stres ve endişe yaşayacağı ve hatta belki daha üretken bir şekilde öğrenebileceği ifade edildi.

Alaska Üniversitesi’nin yaptığı bir çalışmaya göre, öğrencilerin yüzde 86’sı kendine not verme yönteminden memnun olduğunu söylüyor.



