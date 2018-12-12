Kolombiya Senatosu'nda senatörlere fare dolu torba atıldı

"Sıçan", Kolombiya'da yolsuzluklara bulaştığından şüphelenilen politikacılara sarf edilen popüler bir hakaret.

Ancak bu kez bir protestocu bir adım ileri geçti ve hakaret amaçlı olarak kelimeyi değil bizzat canlı fareleri kullandı.

Kolombiya Senatosu'ndaki ziyaretçi koltuklarından, muhafazakâr senatörlere torba ile canlı fareler atan kişinin kimliği tespit edilemedi.

Üzerlerine fare atan senatörler ise olaya farklı tepkiler verdi. Bazıları korku ile bağırırken, bazıları güldü ve cep telefonlarıyla hayvanların görüntülerini çekti. Bazıları da torbayı kimin attığını bulmak için ziyaretçi bölümüne doğru koştu.

Yeşiller Partisi'nden Angelico Lozano, bir monitörün arkasına saklanan farenin görüntüsünü almaya çalıştı.

Bu sırada senatörlerin kimi de hayvanların tam olarak hangi tür olduğunu tespit etmeye çalışıyordu. Senatörlerden biri, hayvanın kuyruğunun hamsterlara benzediğinde ısrar etti.

Lozano olay sırasında bir oturumu eş başkanlık yapıyordu. Lozano sükunetini korudu ve hayvan dolu torbanın fırlatılmasını kınadı.

Senatör Lozano "İfade özgürlüğüne saygı duyuyoruz, ama hayvan atamazsınız. Bu saygısızlık." dedi.

Hayvanlar fırlatıldığı sırada senatörler, yolsuzlukla suçlanan bir yargıcın, yargı dokunulmazlığının elinden alınmasını tartışıyordu.

Senatör Santiago Valencia Kolombiya medyasına yaptığı açıklamada, "bir tür paraşüt görevi gören konfeti dolu plastik bir torba içinde, dört beyaz farenin atıldığını" söyledi.

Valencia, plastik torbayı eline alıp kapatmayı başardığını, üç farenin torbadan çıkamadığını, ancak birinin kaçmayı başardığını söyledi.

Görgü tanıkları, protestonun hedefinin eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe ve muhafazakâr Demokratik Merkez Partisi'nden arkadaşları olduğunu söyledi.

Torbayı atan kişinin kimliğiyse tespit edilemedi.