Kolombiya'nın en büyük umudu Falcao

Galatasaray'ın sezon başında büyük umutlarla Monaco'dan transfer ettiği Radamel Falcao, sarı-kırmızılı takımda kendisini göstermeye başladı. Kolombiyalı santrfor, ligde üst üste sekiz maç kazanan takımının yakaladığı seride başroldeki isimlerden biri olurken, ülkesi de Falcao'yu yakından takip ediyor.



Güney Amerika'nın en iyileri, 12 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında yapılacak Copa America'da karşı karşıya gelecek. Turnuvanın ev sahibi Kolombiya ile Arjantin olacak ve final maçı Kolombiya'daki Barranquilla'da oynanacak. Ev sahibi oldukları turnuvada iyi bir derece yapmak isteyen Kolombiya, Falcao'nun durumuna özel önem veriyor.

Her maçı takip altında

Milliyet'in haberine göre; Radamel Falcao da aktif futbolculuk hayatının sona ermesinden önce milli formayla görkemli bir vedaya hazırlanıyor. Galatasaray'da iyi bir sezon geçirerek, formunu bu büyük turnuvaya taşımayı, burada sergileyeceği başarılı performansla adını organizasyonun en'leri arasına yazdırmayı hedefliyor.

Kolombiya teknik direktörü Carlos Queiroz, Fenerbahçe maçını yerinde izlerken, Kolombiya'da Galatasaray maçlarının canlı yayınlanması nedeniyle de Falcao'nun diğer maçlarını televizyondan takip ediyor ve şu an performansını artırmasından çok memnun.



Sekiz aydır milli formadan uzak kalan Galatasaraylı futbolcuyu dev turnuvanın kadrosuna dahil etmesine kesin gözüyle bakılıyor.