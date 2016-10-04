Kolombiya liderinden barış anlaşmasını kurtarma hamlesi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos, FARC ile imzalanan barış anlaşmasının referandumda reddedilmesinin ardından, muhalefet ile müzakere için üst düzey hükümet yetkililerinden oluşan bir ekip görevlendirdi.

Kolombiya'da hükümet ile solcu Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC), geçen hafta 52 yıllık savaşa son verecek olan barış anlaşmasını imzalamış, ancak Pazar günü yapılan referandumda yaklaşık 54 bin oy farkla, yüzde 50.24'lük oyla anlaşma reddedilmişti.

Santos açıklamayı, diğer siyasi parti liderleriyle düzenlediği toplantı sonrasında yaptı.

Referandumda "hayır" kampanyasının başını çeken eski cumhurbaşkanı ve senatör Alvaro Uribe toplantıya katılmadı ancak hükümetle görüşmeleri yürütmesi için üç müzakereci görevlendirdi.

Demokratik Merkez Partisi Başkanı Uribe, barışa değil, 'FARC liderlerine çok yumuşak davranıldığını' savunduğu anlaşmanın içeriğine karşı olduğunu söylüyor.

Anlaşma, FARC üyelerine kapsamlı bir affı içeriyor.

Sadece katliam, işkence ve tecavüz gibi suçları işleyenler bundan muaf tutuluyor.

Ancak plan, bu suçlarını itiraf eden FARC üyelerinin de cezalarının düşürülmesini içeriyor.

Geçtiğimiz hafta yapılan kamuoyu araştırmalarında, halkın yaklaşık yüzde 60'ının 'evet' oyu vereceğini tahminleri yapılıyordu, ancak referandum sonucu Kolombiyalıların bir bölümünün anlaşma kapsamında FARC üyelerine af öngörülmesine büyük tepki gösterdiğini ortaya koydu.

Anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için referandumda halkın onayını alması gerekiyordu.

Katılım oranının yüzde 38'de kaldığı referandum sonrası, hem hükümet hem de FARC, barış anlaşmasını güvence altına almaya kararlı olduklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Santos, "Görev süremin son anına kadar barışın yolunu arıyor olacağım. Pes etmiyorum" dedi.

'Timoşenko' lakabıyla bilinen FARC lideri Timoleon Jimenez de sonuçtan üzüntü duyduğunu ancak ateşkesin yürürlükte olduğunu ve şiddete dönülmeyeceğini söyledi.

Kolombiya hükümeti adına müzakereleri yürüten Humberto de la Calle referandum sonucunun açıklanmasının ardından istifasını sundu ancak Santos istifa dilekçesini reddederek Calle'yi "ulusal diyalog" ekibinin başına getirdi.

Kolombiya'da savaştan en büyük zararı gören bölgelerden olan Choco'da seçmenlerin yüzde 80'i barış anlaşmasına destek verdi.

Başkent Bogota'da da "evet" oylarının oranı yüzde 56 oldu.

Ancak FARC'ın çiftçilerin elinden arazilerini zorla aldığı doğu bölgelerinden Casanare'de seçmenlerin yüzde 71'i anlaşmayı reddetti.

Kolombiya'da hükümet ile FARC, yaklaşık 4 yıl süren müzakereler sonucu geçen hafta Küba'nın başkenti Havana'da barış anlaşmasını imzalanmıştı.

Yarım asırdan fazla süren savaşta 260 bin kişi ölmüş, 45 bin kişi kaybolmuş, yaklaşık 7 milyon kişi yaşadığı yerleri terk etmek zorunda kalmıştı.