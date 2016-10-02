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BBC Türkçe

Kolombiya ile FARC arasındaki barış anlaşması referanduma sunuluyor

Kolombiya'da 52 yıllık savaşı sona erdiren anlaşma için yapılacak referandum öncesinde FARC gerillaları, mağdurlara tazminat ödeyeceğini açıkladı

02 Ekim 2016 14:50

Kolombiya'da 52 yıllık savaşı sona erdiren anlaşma için yapılacak referandum öncesinde FARC gerillaları, mağdurlara tazminat ödeyeceğini açıkladı.

FARC, mal varlığını "tam bir açıklık içinde" beyan edeceğini açıkladı.

Örgütün madencilik ve taşımacılık alanında yatırımları bulunuyor.

Soğuk Savaş mücadelelerinin sonuncusu olan çatışmalar, yaklaşık 260 bin kişinin ölümüne, 6 milyon kişinin de evlerinden olmasına yol açtı.

Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos ve "Timoşenko" diye bilinen FARC lideri Timoleon Jimenez, Pazartesi günü barış anlaşmasını bir mermiden yapılan kalemle imzaladı.

Timoleon Jimenez, savaşın tüm kurbanlarından özür diledi.

FARC şimdiye kadar, tüm mali kaynaklarını savaş için kullandıklarını söyleyerek tazminat ödeyecek nakdi olmadığını söylüyordu.

Tarihi anlaşma referandumda kabul edilkten sonra yürürlüğüe girecek.

Dört yıllık müzakereler sonunda imzalanan anlaşmaya karşı çıkanlar, kaynakları olsa bile gerillaların tazminat ödemeye yanaşmayacağını savunuyordu.

Ancak FARC'ın açıklamasında, savaş için kullandığı "parasal ve parasal olmayan tüm kaynaklarını" hükümete beyan edeceğini duyurdu.

Gerillalar, anlaşma kapsamında 180 gün içinde silah bırakacak. Mal beyanının da bu süre içinde yapılacağı belirtildi.

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