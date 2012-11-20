Kolombiya hükümetiyle masaya oturan FARC ateşkes ilan etti

Kolombiya hükümetiyle barış görüşmelerine başlayan gerilla hareketi Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) tek taraflı ateşkes ilan etti.

2 aylık ateşkes ilanını, hükümet temsilcileriyle görüşmek üzere Küba'nın başkenti Havana'da bulunan FARC temsilcileri duyurdu.

Taraflar aynı masa etrafında yüz yüze gelerek, yaklaşık yarım asır boyunca on binlerce kişinin ölümüne sebep olan çatışmalara son vermenin yollarını arayacak. Kolombiya hükümeti ise barış anlaşmasına varılana kadar askeri operasyonları sürdüreceğini söylüyor.

Cauca halkı sevinçli

Görüşmelerde Bogota hükümetini temsil eden Humberto de la Calle, ateşkes için isyancıların silahlarını bırakması gerektiğini söylüyordu. FARC'a liderlik eden Ivan Marquez ise 20 Kasım-20 Ocak döneminde hiçbir saldırıda bulunmayacaklarını açıkladı.

Marquez, "bütün Kolombiyalıların arzuladığı amaca ulaşmak için diyalog başlatan taraflar arasındaki karşılıklı anlayış atmosferini geliştirmek" için bu karar vardıklarını söyledi.

Reuters ajansı, çatışmaların en yoğun yaşandığı Cauca eyaletinde halkın ateşkes ilanını sevinçle karşıladığını belirtiyor.

Miranda kenti sakinlerinden Orlando Ramos, "Umarız sadece 2 ay değil, sonsuza dek sürer" diye konuştu.

Ancak Bogota'da konuşan Kolombiya Savunma Bakanı Juan Carlos Pinzon, "güvenlik güçlerinin anayasayı çiğneyen bütün suçluların peşine düşmesinin anayasal görev olduğunu" dile getirerek, örgüte yönelik operasyonların süreceğini belirtti.

Ana gündem maddesi toprak reformu

Görüşmelerde öncelikle Kolombiya'da toprak reformu meselesinin ele alınması bekleniyor. FARC, 1960'larda bu konudan kaynaklanarak çıkan ayaklanmaların içinden doğmuştu.

Masaya getirilecek diğer dört konu ise şöyle:

Silahlı çatışmaların son bulması,

Siyasi muhalefet yapabilmenin ve yurttaş katılımının garanti altına alınması,

Uyuşturucu ticareti,

Çatışmalardan mağdur olanların hakları.

Görüşmelerin ilk ayağı geçen ay Norveç'in başkenti Oslo'da yapılmıştı. 1999-2002 dönemindeki barış görüşmelerinin örgütün gerilla gücünü artırmasıyla sonuçlandığını düşünen Kolombiya hükümeti, ateşkese mesafeli yaklaşıyor.

2001'de 16 bin üyesi olan FARC'ın yediği darbeler sonrasında üye sayısının yarı yarıya azaldığı tahmin ediliyor.