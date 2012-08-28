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Dünya

Kolomiya hükümeti FARC'la masaya oturuyor

Görüşmelerin, yaklaşık 50 yıldır süren çatışmalar bir barış anlaşmasıyla noktalanıncaya kadar sürdürülmesi hedefleniyor

28 Ağustos 2012 20:31

Kolombiya'da hükümet, yaklaşık 50 yıldır yönetime karşı silahlı mücadele veren devrimci örgüt FARC ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Tarafların ilk görüşmeyi, 5 Ekim'de Norveç'in başkenti Oslo'da yapması planlanıyor.
 
Ntvmsnbc.com'un haberine göre, Kolombiya'da hükümet, 1964'ten beri ülkede Marksist bir yönetim oluşturmak için mücadele eden Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri FARC ile masaya oturuyor.

Taraflar arasında Küba'nın başkenti Havana'da varılan ön anlaşmayı, Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos duyurdu.

Santos, ülkede 50 yıldır süren çatışma ortamına son vermeyi hedeflediklerini söyledi.

Santos, "Çatışmalara son vermek için ön görüşmelerde bulunduk. Kolombiyalılara şunu anlatmak istiyorum; biz geçmişteki hatalarımızdan ders çıkarmalı ve yaptığımız yanlışları tekrarlamamalıyız. Bu görüşmelerin amacı çatışmalara son vermektir. Bu süreçte ülkenin her karış toprağında askeri varlığımız devam edecektir" dedi.
 
Tarafların ilk görüşmeyi, 5 Ekim'de Norveç'in başkenti Oslo'da yapması planlanıyor.

Görüşmelerin, yaklaşık 50 yıldır süren çatışmalar bir barış anlaşmasıyla noktalanıncaya kadar sürdürülmesi hedefleniyor.

8 bin silahlı militanı bulunan FARC, halen ülkenin güneydoğusunda İsviçre büyüklüğündeki bir alanı kontrolü altında tutuyor.

Kolombiya hükümeti, ateşkes ilan etmesi istediği FARC ile 1998’de yine masaya oturmuş fakat görüşmelerden bir sonuç alınamamıştı.

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