Kolombiya hükümeti ile FARC yeni bir anlaşmaya vardı

Kolombiya hükümeti, Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile yeni bir barış anlaşması imzalanacağını açıkladı.

Üzerinde mutabakat sağlanan ilk anlaşmanın referandumda reddedilmesinin ardından, imzalanacak yeni anlaşmanın sandık yerine kongre onayına sunulacağı açıklandı.

Yeni anlaşmayı ulusa sesleniş konuşmasıyla duyuran Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, "Yarım yüzyıldan uzun bir zamandır devam eden ve milyonlarca Kolombiyalı'nın hayatını etkilemiş tarihimizdeki bu acı sayfayı kapatmak için elimizde eşsiz bir fırsat var" dedi.

Üzerinde mutabakat sağlanan yeni anlaşmada, muhafazakar Kolombiyalıların çekincelerini gidereceği umulan 50 değişiklik yapıldı.

10 soruda Kolombiya barış süreciKolombiya'da barış anlaşması neden reddedildi? Şimdi ne olacak?

Ancak muhalefet, yeni anlaşmanın da "FARC'ın gerçekleştirdiği insan hakları ihlallerini" cezalandırmaktan uzak olduğu görüşünde.

Eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe'nin başını çektiği muhalefet, anlaşmanın daha çok FARC üyelerinin lehine olduğu görüşünde.

Yeni anlaşma ile getirilen değişilklikler için de "makyaj" ifadesini kullanan Uribe, FARC liderliği ile "çekincelerini konuşmak üzere" buluşma isteğini açıkladı. Devlet Başkanı Santos ise daha fazla görüşmeye yer olmadığı yanıtını verdi.

Uribe'nin önderliğindeki muhalefet yeni anlaşmanın da referanduma götürülmesini istiyor. Hükümet ise Kongre'de ellerinde bulunan çoğunluk ile yeni anlaşmayı onaylatmayı planlıyor.

İlk anlaşma 2 ay önce, bir çok dünya liderinin katıldığı bir törenle imzalanmış ancak 2 Ekim'de yapılan referandumda reddedilmişti.

Anlaşma 50 yıldır devam eden ve 220 binden fazla insanın hayatına mal olan iç savaşı sonlandırma amacını taşıyor.