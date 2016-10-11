Kolombiya hükümeti ELN örgütüyle de müzakerelere başlıyor

Kolombiya'da hükümet ile ülkenin FARC'tan (Kolombiya Silahlı Devrimci Güçleri) sonraki en büyük ikinci silahlı örgütü ELN (Ulusal Kurtuluş Ordusu) arasındaki resmi barış görüşmelerinin bu ayın sonunda başlayacağı açıklandı.

Görüşmeler Ekvador'un başkenti Quito'da 27 Ekim'de başlayacak.

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, iki tarafın da taleplerinde gerçekçi olması gerektiğini belirtti ve "Zaman en büyük düşmandır" dedi.

ELN, 1959 Küba devriminden esinlenerek 1964 yılında, Kolombiya'daki toprakların ve zenginliklerin adaletsiz dağıtımına karşı mücadele iddiasıyla kurulmuştu.

Hükümet ve FARC yarım asırdan fazladır süren bir savaşın ardından gerçekleştirilen müzakereler sonucunda bir barış anlaşmasına varmış ancak anlaşma, geçtiğimiz günlerde referandumda reddedilmişti.

Santos, devlet ile ELN arasındaki gayrı resmi müzakerelerin üç yıl önce başladığını söyledi.

Bu ilk dönem görüşmeleri Venezuela'da gerçekleştirildi.

Venezuela, Norveç, Küba, Şili, Brezilya ve Ekvador müzakerelerin garantör ülkelerinden.

Santos, örgütün yeni adam kaçırma eylemleri yapmayacağına dair söz verdiğini belirtti.

Örgüt Pazartesi günü elindeki bir rehineyi serbest bıraktı.

2 Ekim'de gerçekleştirilen, FARC'la anlaşmanın oylandığı referandumda yüzde 50.2 oranında hayır sonucu çıkmıştı.

Bununla birlikte hükümet ve FARC, görüşmelerini sürdürüyor.

Geçen Cuma günü Santos, 52 yıldır süren bir çatışmayı sonlandırmaya dair çabaları nedeniyle Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.

Santos, 925 bin dolarlık ödülü çatışma sürecinin kurbanlarına vereceğini açıklamıştı.