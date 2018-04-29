Kolombiya hükümeti 315 eski FARC gerillasını koruma olarak işe alacak

Kolombiya hükümeti, yüzlerce eski FARC (Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri) gerillasını koruma görevlisi olarak işe alacak.

Eğitimlerinin ardından silah verilecek eski gerillalar asgari ücretin yaklaşık üç katı maaş alacak.

Bu kişilerin görevi, risk altındaki eski FARC liderlerini korumak olacak.

Kolombiya'da sağcı paramiliter gruplar, FARC lidelerine saldırı düzenliyorlar.

Kolombiya İçişleri Bakanlığı, 300'den fazla eski FARC üyesinin başkent Bogota yakınlarındaki Facatativa'da eğitim kampına geldiğini açıkladı.

Yakında bu gerillalara yenilerinin katılacağı belirtilen açıklamada, bu kişilerden 315'inin seçileceği kaydedildi.

Sadece insanlığa karşı suç işlememiş, silah bıraktığını kanıtlayabilen eski gerillalar akademiye başvurabiliyor.

Akademide, kursiyerlere insan hakları ve yakın koruma dersleri de verilecek.

Ancak gerillaların Birleşmiş Millletler'e silahlarını teslim ettikten birkaç ay sonra yeniden silah taşıyacak olması, bazı Kolombiyalıların tepkisini çekti.

Bu gruptakiler, 50 yıl boyunca Kolombiya devletiyle savaşan gerillalara silah ve para verilmesinin kabul edilemez olduğunu söylüyor.

Hükümetle barış müzakerelerini yürüten FARC heyeti, liderlerinin yaşamlarının risk altında olduğunu belirterek koruma görevlisi olarak sadece tanıdıkları insanlara güvenebileceklerini belirtiyor.

Kolombiya'da 52 yıl süren ve 260 bin kişinin ölümüyle sonuçlanan savaşın ardından hükümetle FARC arasında barış anlaşması imzalanmıştı.

Anlaşma referandumda reddedilmesine rağmen, bazı değişikliklerle yürürlüğe girmiş ve gerillalar silahlarını teslim etmeye başlamıştı.

Kolombiya Cumhrubaşkanı Devlet Başkanı Juan Manuel Santos geçen yıl Nober Barış Ödülü'nü kazanmıştı.