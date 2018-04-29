T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Kolombiya hükümeti 315 eski FARC gerillasını koruma olarak işe alacak

Eğitimlerinin ardından silah verilecek eski gerillalar asgari ücretin yaklaşık üç katı maaş alacak. Bu kişilerin görevi, risk altındaki eski FARC liderlerini korumak olacak.

29 Nisan 2018 20:30

Kolombiya hükümeti, yüzlerce eski FARC (Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri) gerillasını koruma görevlisi olarak işe alacak.

Eğitimlerinin ardından silah verilecek eski gerillalar asgari ücretin yaklaşık üç katı maaş alacak.

Bu kişilerin görevi, risk altındaki eski FARC liderlerini korumak olacak.

Kolombiya'da sağcı paramiliter gruplar, FARC lidelerine saldırı düzenliyorlar.

Kolombiya: Hükümet ELN ile görüşmelere başladıFotoğraflarla: Kolombiya'da 52 yıl süren savaş

Kolombiya İçişleri Bakanlığı, 300'den fazla eski FARC üyesinin başkent Bogota yakınlarındaki Facatativa'da eğitim kampına geldiğini açıkladı.

Yakında bu gerillalara yenilerinin katılacağı belirtilen açıklamada, bu kişilerden 315'inin seçileceği kaydedildi.

Sadece insanlığa karşı suç işlememiş, silah bıraktığını kanıtlayabilen eski gerillalar akademiye başvurabiliyor.

Akademide, kursiyerlere insan hakları ve yakın koruma dersleri de verilecek.

Ancak gerillaların Birleşmiş Millletler'e silahlarını teslim ettikten birkaç ay sonra yeniden silah taşıyacak olması, bazı Kolombiyalıların tepkisini çekti.

Bu gruptakiler, 50 yıl boyunca Kolombiya devletiyle savaşan gerillalara silah ve para verilmesinin kabul edilemez olduğunu söylüyor.

Hükümetle barış müzakerelerini yürüten FARC heyeti, liderlerinin yaşamlarının risk altında olduğunu belirterek koruma görevlisi olarak sadece tanıdıkları insanlara güvenebileceklerini belirtiyor.

Kolombiya'da 52 yıl süren ve 260 bin kişinin ölümüyle sonuçlanan savaşın ardından hükümetle FARC arasında barış anlaşması imzalanmıştı.

Anlaşma referandumda reddedilmesine rağmen, bazı değişikliklerle yürürlüğe girmiş ve gerillalar silahlarını teslim etmeye başlamıştı.

Kolombiya Cumhrubaşkanı Devlet Başkanı Juan Manuel Santos geçen yıl Nober Barış Ödülü'nü kazanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

EğitimlerininBuFARCDevrimci Silahlı Güçleri)Hükümet ELNKolombiyaBakanlığıBogotaFacatativaBirleşmiş MillletlerKolombiyalılarınHükümetleCumhrubaşkanı Devlet Başkanı Juan Manuel SantosNober Barış

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24