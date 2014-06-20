Kolombiya hız kesmedi



2014 FIFA Dünya Futbol Şampiyonası'na Radamel Falcao'dan yoksun gelen Kolombiya şu ana kadar yıldız golcüsünün yokluğunu aramadı. Turnuvaya 3-0'lık Yunanistan galibiyetiyle başlayan Kolombiya, ikinci grup maçında Fildişi Sahili'ni de 2-1 yenerek C grubunda 6 puanla liderliğini devam ettirdi. Kolombiya böylece 16 yıl aradan sonra katıldığı Dünya Şampiyonası finallerinde 1990'dan sonra bir kez daha gruptan çıkmaya çok yaklaşıtı.

68 bin 748 kişinin izlediği başkent Brasilia'daki Estadio Nacional'deki maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. Kolombiya ikinci yarıdaki etkili futboluyla sahadan galip ayrıldı. Güney Amerika ekibi 64'üncü dakikada James Rodriguez (üst resim) ve 70'inci dakikada Juan Quintero'nun golleriyle sonuca giderken Fildişi Sahili'nin şeref sayısını Gervinho attı (74.).

Savunmada az hata yapan Kolombiya, Afrika temsilcisi karşısında kontra ataklarla gol aradı. Arjantinli teknik direktörü Jose Pekerman, Fildişi Sahili karşısında 3-0 kazandıkları Yunanistan maçındaki kadroyu bozmadı. Hızlı oynayan ve atağı düşünen 11, son toplarda James Rodriguez'i aradı. Monaco forması giyen genç yıldız ilk yarıda istediği topları alamasa da ikinci yarıda kaydettiği golle Yunanistan maçından sonra Fildişi Sahili'ni de boş geçmedi.

Drogba bu kez yetmedi

Afrika temsilcisi'nde tecrübeli yıldız Didier Drogba oyuna yine ikinci yarıda dahil oldu. Ancak bu kez sergilediği futbol Japonya maçında olduğu gibi takımına galibiyet getirmeye yetmedi.

6 punalı lider Kolombiya son grup maçını 24 Haziran Salı günü Japonya ile oynayacak. 3 puanda kalan ve ikinci tur şansını son maça bırakan Fildişi Sahili'nin aynı gün rakibi Yunanistan olacak.