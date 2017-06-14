Kolombiya: FARC elindeki silahların yarısından fazlasını teslim etti

Kolombiya'daki barış anlaşması kapsamında Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC), elinde bulunan silahların yüzde 30'unu daha teslim etti.

Örgüt böylece şimdiye dek, elindeki silahların yüzde 60'ını Birleşmiş Milletler görevlilerine teslim etmiş oldu.

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, silahların teslim sürecinin anlaşmanın planlandığı şekilde hayata geçirildiğini gösterdiğini söyledi.

Santos, "Bu, tarihi bir gün. Barış yavaş yavaş inşa edilecek. Tuğla tuğla inşa ettiğiniz bir katedral gibi" dedi.

Barış anlaşması kapsamında FARC, 50 yıldan fazla bir süredir yürüttüğü silahlı mücadeleden vazgeçmeyi kabul etmişti.

Örgüt üyelerinin silahlarını teslim ettiği ve geçiş bölgesi olarak adlandırılan 26 alandan biri olan La Elvira'da konuşan FARC liderlerinde Pablo Catatumbo, "Barışa derinden bağlıyız ve hayalini kurduğumuz ülkeyi kurmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

Siyasi partiye dönüşebilecek

Anlaşma kapsamında FARC silahlarını tümünü teslim ettikten sonra bir siyasi partiye dönüşebilecek.

Örgütün 20 Haziran'a kadar elindeki tüm silahları teslim etmesi gerekiyor.

Anlaşma, dört yıl süren müzakerelerin ardından Küba'da imzalanmıştı.