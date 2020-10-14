Kolombiya, Falcao'nun golüyle 1 puanı kurtardı

Kolombiya, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Şili ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Kolombiya puanı, Galatasaraylı Radamel Falcao'nun son dakikada attığı golle kurtardı.

Karşılaşmaya yedek başlayan 72. dakikada oyuna giren Radamel Falcao, 90. dakikada takımı 2-1 gerideyken 1 puanı kazandıran golü attı ve mücadele 2-2 sona erdi.

Şili'nin gollerini 38. dakikada penaltıdan Vidal ve 41. dakikada Alexis Sanchez atarken, Kolombiya'nın diğer sayısı ise 7. dakikada Lerma'dan geldi.



Bu sonucun ardından Kolombiya 4 puanla 3. sırada kendine yer buldu. Şili ise 1 puanla 7. sırada kaldı.

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde ilk 4 sırada yer alan takımlar turnuva biletini alırken, 5. sıradaki ekip play-off oynuyor. Grupta 10 takım bulunuyor.