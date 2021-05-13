Kolombiya Dışişleri Bakanı Claudia Blum istifa etti

Kolombiya Dışişleri Bakanı Claudia Blum, Kolombiya Devlet Başkanı Duque'ye istifa mektubunu sundu.

Son zamanlarda hükümetin ekonomik politikalarına karşı düzenlenen şiddetli gösterilere sahne olan Kolombiya'da, Dışişleri Bakanı Claudia Blum'dan istifa açıklaması geldi.

Blum, Kolombiya Devlet Başkanı Duque'ye istifa mektubunu sundu. Bakan Blum mektubunda, "Bu önemli göreve beni getirdiğiniz ve bana duyduğunuz büyük güven için minnettarım" ifadelerini kullandı.

Neden istifa kararı aldığına yönelik henüz bir açıklama yapmayan Blum'un hakkında basında çıkan haberlerde, istifasını sunacağına dair söylentiler yer almıştı. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Marquez hükümetinin Maliye Bakanı Alberto Carrasquilla ve Yardımcısı Juan Alberto Londono da, ülkede birçok kentte düzenlenen ve protestocular nedeniyle sokakların neredeyse alt üst olduğu şiddetli vergi reformu protestolarının ardından istifalarını sunmuştu.

Gösteriler yaklaşık 2 haftadır devam ediyor

Kolombiya'da 28 Nisan'da halkı sokaklara döken vergi reformu paketi nedeniyle ülkenin farklı kentlerinde başlayan ve can kayıplarının yaşandığı protestolar devam ediyor. Protestolar sırasında Duque’nin 2 Mayıs'ta geri adım atarak çıkarmaya planladığı reform paketini geri çekmesine ardından çözüm bulmak adına hükümet ve Ulusal Grev Komitesi, Duque başkanlığında dün Bogota'daki Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'da bir araya gelmişti. Komite tarafından yapılan açıklamada, hükümetle uzlaşılamadığı takdirde protestoların devam edeceği belirtilmişti. Sendika ve öğrenci grupları da tekrar ulusal grev çağrısında bulunmuştu. Kolombiya Ombudsman Ofisi tarafından yapılan açıklamada ise, düzenlenen protestolarda toplam 42 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilmişti.

Reform, asgari ücretliyi etkileyecekti

Vergi reformu ile birlikte en az 3 milyon asgari ücretli işçi, gelirleri nedeniyle şu anda muaf olduğu gelir beyannamesini sunmak zorunda kalacaktı. Reform ile çok düşük ücret aldıkları için vergiden muaf olan milyonlarca işçinin vergi ödemek zorunda kalması bekleniyordu. Asgari ücretin aylık 250 dolar olduğu ülkede, tasarının kabul edilmesi ile aylık ücretin 200 doların altına düşeceği öngörülüyordu. Reform paketi ile ürün ve hizmetler için KDV'nin artırılması ve vergi mükellefi sicilinin genişletilmesi ile hükümetin 6.8 milyar dolar vergi toplaması, toplanacak vergiler ile korona virüs (Covid-19) salgının neden olduğu ekonomik krizin etkilerinin hafifletilmesi planlanıyordu.

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