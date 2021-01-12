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Dünya

Kolombiya Dışişleri Bakanı Blum Koronavirüs'e yakalandı

12 Ocak 2021 00:37

Kolombiya Dışişleri Bakanı Claudia Blum, Koronavirüs'e yakalandı.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Claudia Blum’un Covid-19’a yakalandığı duyuruldu. Bakanlık, Blum’un sağlık durumunun iyi olduğunu ve evden çalışacağını açıkladı.

Kolombiya'da geçtiğimiz kasım ayında Devlet Başkanı Ivan Duque’nin eşi Maria Juliana Ruiz, ekim ayında da Başkan Yardımcısı Marta Lucia Ramirez Koronavirüs'e yakalanmıştı.

Kolombiya’da toplam vaka sayısı 1 milyon 786 bin 900’e, toplam can kaybı ise 46 bin 114’e ulaştı. (İHA)

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Kolombiya Dışişleri BakanıKoronavirüsCovid-19Claudia BlumIvan DuqueMaria Juliana RuizMarta Lucia Ramirez
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