Kolombiya devlet başkanını taşıyan helikoptere silahlı saldırı

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, kendisini ve diğer üst düzey yetkilileri taşıyan helikoptere, silahlı saldırı düzenlendiğini söyledi. Venezuela sınırındaki Catatumbo bölgesinde gerçekleşen saldırının kimin tarafından düzenlendiği belli değil.

The Guardian'ın haberine göre, Duque; savunma bakanı Diego Molano, içişleri bakanı Daniel Palacios ve ülkenin kuzeyindeki Norte de Santander eyaletinin valisi Silvano Serrano da dahil olmak üzere helikopterdeki herkesin güvende olduğunu aktardı.

Helikopterdeki ekipmanların, ölümcül bir şeyin olmasını engellediğini belirten Duque, saldırının saatini veya kimden şüphelendiğini söylemedi.

Başkan, bu "korkakça" saldırının uyuşturucu kaçakçılığı, terör ve organize suçla mücadeleyi engelleyemeyeceğini belirtti.