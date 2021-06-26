Kolombiya Devlet Başkanı Duque'u taşıyan helikoptere ateş açıldı

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Kolombiya Devlet Başkanı Ivana Duque'u taşıyan helikoptere ateş açıldı.

Duque'un yaptığı açıklamaya göre saldırı, Devlet Başkanı Catacumbo bölgesinden Cucuta şehrine giderken meydana geldi.

Duque, "Bu başkanlık aracında kurşun deliklerinin görülebildiği, açıkça korkak bir saldırıdır" dedi.

Saldırı anında uçağın içinde Duque'un yanı sıra Savunma Bakanı Diego Molano, İçişleri Bakanı Daniel Palacios ve Norte de Santander Valisi Silvano Serrano da bulunuyordu.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü, saldırıda kimsenin yaralanmadığını açıkladı.

Duque, saldırının arkasındaki isimlerin bulunması için güvenlik kuvvetlerine emir verdiğini açıkları.

Savunma Bakanı Molano, saldırının Ulusal Kurtuluş Ordusu tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini söylerken isyancı grup iddiaları reddetti.