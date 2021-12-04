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Dünya

Kolombiya'dan 230'dan fazla tarantula, onlarca hamam böceği ve bir akrep kaçırırken yakalandılar!

04 Aralık 2021 11:43

T24 Dış Haberler

Kolombiya, ülkeden 230'dan fazla tarantula, onlarca hamam böceği ve bir akrep kaçırmaya çalışan iki kişinin yakalandığını duyurdu. 

Kolombiya gazetesi El Espectador'un aktardığına göre hayvanlar El Dorado havalimanından Almanya'ya seyahat etmeye hazırlanan iki yabancı ülke vatandaşı tarafından taşınırken yakalandı. 

İkili, akademik amaçlarla böcekleri ülkeden çıkarmaya çalıştıklarını ifade etti.

Gümrük polisi, plastik kutulara yerleştirilmiş 232 örümcek, 7 yavrusu olan bir akrep, 9 örümcek yumurtası ve 67 hamam böceği bulduklarını ifade etti. İki yabancı ülke vatandaşının bu hayvanları çıkarmak için gerekli izinleri olmadığını bildirdi.

Hayvanların yapılan incelemelerden sonra ya serbest bırakılacağını ya da başka bir yere götürüleceğini ifade eden yetkililer, ikilinin de hakim karşısına çıkacağını belirtti.

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