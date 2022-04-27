Kolombiya’da üç ayda 52 insan hakları savunucusu öldürüldü

Kolombiya İnsan Hakları Ombudsmanlığı, bu yılın ilk üç ayında ülkede 52 insan hakları savunucusunun öldürüldüğünü açıkladı.

Bu, yıl boyunca 145 kişinin öldürüldüğü 2021'e göre önemli bir artış.

Öldürülen kişilerin yasa dışı silahlı grupların çıkarlarına aykırı hareket ettikleri nedeniyle hedef alındıkları belirtildi.

Uluslararası örgütler Kolombiya'yı insan hakları savunuculuğu için en tehlikeli ülkelerden biri olarak gösteriyor.

Kolombiya gazetesi El Tiempo'ya göre öldürülenlerin 28'i toprak hakkı, dokuzu yerli hakları ve dördü de çiftçi hakları için mücadele ediyordu.

Bu kişilerin 48 erkek, dördü de kadındı.

Bu yıl en çok konuşulan cinayetlerden biri, 14 yaşındaki Breiner David Cucuname'nin toprak hakkı savunucusu silahsız bir grupla birlikte nöbet tutarken vurularak öldürülmesiydi.

Kolombiya ülkedeki en büyük gerilla örgütü FARC ile 2016'da bir barış anlaşması imzalamıştı.

Fakat dünyanın en büyük kokain üreticisi olan ülkede silah bırakan FARC'ın denetimindeki topraklarda başka silahlı örgütler yayıldı.

Geçen yılın sonlarında FARC'ın silah bırakmayı reddeden kanatları, Marksist silahlı gruplardan ELN, sağcı paramiliter gruplar ve Körfez Klanı gibi silahlı gruplar arasında çatışmalar arttı.

İnsan Hakları Ombudsmanı Carlos Camargo "Toplum önderleri ve insan hakları savunucularının öldürülmesi demokrasinin temellerini derinden etkiliyor" dedi.