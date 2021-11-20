Kolombiya'da polis akademisi öğrencileri Almanya kültür etkinliği için Nazi gibi giyindi; Devlet Başkanı Duque sert tepki gösterdi

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Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, polis akademisindeki öğrencilerin Almanya onuruna yapılan bir kültürel etkinlikte Nazi üniformaları giymelerine tepki gösterdi.

Fotoğraflar bu perşembe günü Kolombiya polisinin Twitter hesabından paylaşıldı.

Fotoğraflardaki öğrencilerin Wehrmacht'ın gri-yeşil üniformalarını giydiği görülüyor. Öğrencilerden birinin Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler gibi bıyık bıraktığı ve kırmızı kol bandı taktığı görülüyor.

Duvarlarda Almanya'nın günümüzde kullandığı siyah, kırmızı ve sarı bayrakların yanı sıra Luftwaffe uçakları ile Nazilerin kullandığı silahların maketleri ve üzerinde gamalı haçlar bulunan masa örtüleri bulunuyor.

Kolombiya polisi Twitter paylaşımında, "Tulua'daki Simon Bolivar polis akademisinde uluslararası haftamızda konuk ülkemiz Almanya. Bu kültürel takaslarla polis öğrencilerimizin bilgilerini güçlendiriyoruz" dedi.

Duque organizasyona tepki göstererek, "Nazism için hiçbir özür kabul edilemez. 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan Yahudi Soykırımı'ndan sorumlu olanların sembollerinin kullanımını kınıyorum" dedi.

Polis akademisinin müdür görevden alındı.