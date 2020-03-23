Kolombiya'da cezaevinde yetersiz Koronavirüs tedbirlerine isyan çıktı; 23 mahkûm hayatını kaybetti

Kolombiya'da yeni tip Koronavirüs salgını ardından bir cezaevinde isyan çıktı. Çıkan arbedede 23 mahkûm hayatını kaybetti, 83 kişi ise yaralandı.

Kolombiya'da cezaevlerine daha fazla Koronavirüs tedbiri talep eden mahkûmlar protesto başlattı. Başkent Bogota’daki La Modelo hapishanesinde çıkan isyanda 23 mahkûm hayatını kaybetti, 83 mahkûm ise yaralandı. Çıkan isyanda hapishanede yangın çıktığı ve mahkûmların firar etme girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Jolombiya Adalet Bakanı Margarita Cabello Blanco olaya ilişkin yaptığı açıklamada, La Modelo cezaevinde çıkan çatışmada yaralanan 32 mahkûmun hastaneye kaldırıldığını söyledi. Ülkedeki farklı cezaevlerinde La Modelo’da olduğu gibi ayaklanmaların ve firar girişimlerinin yaşandığını kaydeden Blanco, isyanda 7 görevlinin de yaralandığını, 2’sinin durumunun kritik olduğunu söyledi.

Hiçbir mahkûmun kaçmasına izin verilmediğini ifade eden Blanco, “Engellenen bir kaçış planı var. Ayrıca bu planın ya da ayaklanmaların ortaya çıkmasına neden olacak bir sağlık sorunu da bulunmuyor. Bugün korona virüs bulaşmış tek bir mahkûm yok” dedi.

Koronavirüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği Kolombiya’da son yapılan açıklamaya göre 231 koronavirüs vakası bulunuyor.