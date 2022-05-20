Kolombiya Cumhurbaşkanı Duque: Son 4 yıldır Atatürk'ün yolundan giderek toplumsal uçurumu kapatmanın ana kaynağı olarak eğitimden ilham alıyoruz

Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque Marquez, Bahçeşehir Üniversitesi'nde gerçekleştirdiği 'Atatürk Düşünce Mirası' konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk hakkında; "Toplumsal boşlukları kapatmanın en iyi yolunun her zaman eğitim olduğunu düşündü. Vatandaşı eğitimle güçlendirdi. Biz de son 4 yıldır Atatürk'ün yolundan giderek toplumsal uçurumu kapatmanın ana kaynağı olarak eğitimden ilham alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Üniversite kampüsünde misafir edilen Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque Marquez, "Biyografisini elime aldığım andan itibaren Mustafa Kemal Atatürk'ün özenli vizyonunun derinliğine inmeye başladım. Belli ki hayatı boyunca birçok başarıya imza attı. ve belki de bunlardan en önemlilerinden biri Çanakkale'yi savunma şekliydi. İnsanlar hala askerlerine, 'Biz buraya savaşmaya değil, ölmeye ya da canımızı vermeye geldik' çağrısını hatırlar" açıklamasını yaptı.

"Son 4 yıldır Atatürk'ün yolundan gidiyoruz"

Mustafa Kemal Atatürk'ün her zaman eğitime inanan biri olduğunu belirten Ivan Duque Marquez, "Toplumsal boşlukları kapatmanın en iyi yolunun her zaman eğitim olduğunu düşündü. Vatandaşı eğitimle güçlendirdi. Biz de son 4 yıldır Atatürk'ün yolundan giderek toplumsal uçurumu kapatmanın ana kaynağı olarak eğitimden ilham alıyoruz. Dikkatleri düşük gelirli ailelerin çocuklarına çekmeyi başardık. Onlara aile içi küçük yaş eğitimi veriyoruz. 2 milyon Kolombiyalı çocuğa ulaşacağız" şeklinde konuştu.

"Büyük bir askeri komutandır"

Ivan Duque Marquez, "Atatürk büyük bir askeri komutandır. Kalıcı bir cumhuriyetin kurulmasını emrettiğini biliyordu. Hükümet ve ordu arasındaki rollerde bir ayrım olmalıydı. Bu, ordunun anayasanın garantörü olduğu Kolombiya gibi cumhuriyetlerde de her gün benimsenmesi gerektiğine inandığımız bir şeydir, ancak bu ayrılık demokrasinin özünü korumak için en iyi mekanizmadır" dedi.

"Kadının çoğu Atatürk'ün vizyonuna hizmet ediyor"

Kadınların toplumdaki rolünün artık harika olduğunu söyleyen Ivan Duque Marquez, "Ayrıca birçok fakültede çok sayıda yetenekli kadının yer aldığını görmekten gurur duyuyorum. Bunların çoğu Atatürk'ün vizyonuna hizmet ediyor. Kolombiya'da kadın hakları 1958'de tanındı. Kadınlara ilk kez 1958'de oy kullanma hakkı verildi. İlginç olan, Atatürk'ün Türkiye için bu vizyona neredeyse 30 yıl önce sahip olmasıydı" açıklamasını yaptı.