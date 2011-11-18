-Kolombiya Büyükelçiliği resmen açıldı ANKARA (A.A) - 18.11.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos, Kolombiya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin resmi törenle açılışını yaptı. Basına kapalı gerçekleşen açılışa ilişkin Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesinde yer alan görüntülere göre, açılışta Türkiye ve Kolombiya'nın milli marşları çalındı. Gül ve Santos, Kolombiya bayrağının renklerinden oluşan sarı, lacivert ve kırmızı kurdeleyi keserek, büyükelçiliğin resmi açılışını gerçekleştirdi. Gül, açılışta İngilizce yaptığı konuşmaya, ''Ankara'nın kalbinde Kolombiya topraklarında bulunmaktan mutluluk duyuyorum'' diyerek başladı. Latin Amerika'nın bu özellikleri nedeniyle, Türkiye'nin tüm kıta ülkeleriyle ilişkilerini daha da güçlendirme kararlılığında olduğunun altını çizen Gül, bu doğrultuda kıta ülkelerinde daimi büyükelçilikler açtıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye'nin geçen yıl Kolombiya'nın başkenti Bogota'da büyükelçilik açtığını, bugün de Ankara'daki Kolombiya Büyükelçilği açılışında bulunduklarını dile getirdi.