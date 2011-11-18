T24 LogoT24 Logo
Politika

Kolombiya Büyükelçiliği resmen açıldı  ANKARA (A.A)

18 Kasım 2011 23:34

-Kolombiya Büyükelçiliği resmen açıldı  ANKARA (A.A) - 18.11.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos, Kolombiya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin resmi törenle açılışını yaptı.  Basına kapalı gerçekleşen açılışa ilişkin Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesinde yer alan görüntülere göre, açılışta Türkiye ve Kolombiya'nın milli marşları çalındı. Gül ve Santos, Kolombiya bayrağının renklerinden oluşan sarı, lacivert ve kırmızı kurdeleyi keserek, büyükelçiliğin resmi açılışını gerçekleştirdi.  Gül, açılışta İngilizce yaptığı konuşmaya, ''Ankara'nın kalbinde Kolombiya topraklarında bulunmaktan mutluluk duyuyorum'' diyerek başladı.   Latin Amerika'nın bu özellikleri nedeniyle, Türkiye'nin tüm kıta ülkeleriyle ilişkilerini daha da güçlendirme kararlılığında olduğunun altını çizen Gül, bu doğrultuda kıta ülkelerinde daimi büyükelçilikler açtıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye'nin geçen yıl Kolombiya'nın başkenti Bogota'da büyükelçilik açtığını, bugün de Ankara'daki Kolombiya Büyükelçilği açılışında bulunduklarını dile getirdi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24