T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Kolombiya: Batık hazine gemisi bulduk

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, milyarlarca dolarlık altın ve mücevher taşıyan bir batık geminin enkazını bulduklarını açıkladı.

07 Aralık 2015 14:19

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, hafta sonunda liman kenti
Cartegana'da hazine gemisiyle ilgili açıklamada bulundu. Santos, İngilizler
tarafından
307 yıl önce batırılan İspanyol kalyonu "San José"nin enkazına Cartegana açıklarında
ulaşıldığını söyledi.

Batık gemiden çıkarılacak hazinenin sergileneceği bir müzenin inşa edileceğini
açıklayan Santos, "İskandinav ülkelerinde bizimkinden çok daha önemsiz batıklar için
müzeler kuruluyor. Cartagena'da bu tarz büyük bir müzeyi inşa edeceğiz" dedi.

'Dünyanın en büyük batık hazinesi'

Keşif, bazı uzmanlar tarafından "Dünyanın en büyük
batık hazinesi" olarak niteleniyor.
"San José"nin 11 milyon adet altın sikke ve yaklaşık 200 ton zümrüt taşıdığı ileri
sürülüyor. Batık hazinenin değeri konusunda 3 – 17 milyar dolar arasında çeşitli
rakamlar dile getiriliyor. 

Bilim adamlarının batık yerine ilişkin yayınladıkları görüntülerde yalnızca top parçaları
ve seramikten bazı kapların yer aldığı dikkat çekti.

ABD şirketi hazineden pay istiyor

Kolombiya hükümeti batık hazineyle ilgili Amerikan şirketi "Sea
Search Armada" ile
mahkemelik olmuştu. Şirket hazineyi bulduğunu ve pay alması gerektiğini savunmuştu.
Konuyu inceleyen bir ABD mahkemesi 2011 yılında verdiği kararda "Sea Search
Armada" şirketinin taleplerini gerekçesiz olduğu gerekçesiyle geri çevirmişti.

Kolombiya'nın en büyük gazetesi "El Tiempo"ya konuşan şirket avukatı Danilo Devis,
"Kolombiya hükümeti bizimle yeniden müzakere masasına oturmalı. Batık geminin
koordinatlarını 1982 yılında kendilerine teslim etmiştik" dedi. Gözlemciler şirketle
hükümetin hukuki ihtilafının yeniden alevlenmesinin muhtemel olduğuna dikkat çekiyor.    

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel SantosDevlet Başkanı Juan Manuel SantosCarteganaJosé34;ninSantosBilimAmerikanSearchArmada34;ABDSearch Armada34;Tiempo34;yaDanilo DevisDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/NH/BD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Dr. Mehmet Öz: "Kahvaltı günün en önemli öğünü" cümlesi bir...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24