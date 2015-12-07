Kolombiya: Batık hazine gemisi bulduk

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, hafta sonunda liman kenti
Cartegana'da hazine gemisiyle ilgili açıklamada bulundu. Santos, İngilizler
tarafından
307 yıl önce batırılan İspanyol kalyonu "San José"nin enkazına Cartegana açıklarında
ulaşıldığını söyledi.
Batık gemiden çıkarılacak hazinenin sergileneceği bir müzenin inşa edileceğini
açıklayan Santos, "İskandinav ülkelerinde bizimkinden çok daha önemsiz batıklar için
müzeler kuruluyor. Cartagena'da bu tarz büyük bir müzeyi inşa edeceğiz" dedi.
'Dünyanın en büyük batık hazinesi'
Keşif, bazı uzmanlar tarafından "Dünyanın en büyük
batık hazinesi" olarak niteleniyor.
"San José"nin 11 milyon adet altın sikke ve yaklaşık 200 ton zümrüt taşıdığı ileri
sürülüyor. Batık hazinenin değeri konusunda 3 – 17 milyar dolar arasında çeşitli
rakamlar dile getiriliyor.
Bilim adamlarının batık yerine ilişkin yayınladıkları görüntülerde yalnızca top parçaları
ve seramikten bazı kapların yer aldığı dikkat çekti.
ABD şirketi hazineden pay istiyor
Kolombiya hükümeti batık hazineyle ilgili Amerikan şirketi "Sea
Search Armada" ile
mahkemelik olmuştu. Şirket hazineyi bulduğunu ve pay alması gerektiğini savunmuştu.
Konuyu inceleyen bir ABD mahkemesi 2011 yılında verdiği kararda "Sea Search
Armada" şirketinin taleplerini gerekçesiz olduğu gerekçesiyle geri çevirmişti.
Kolombiya'nın en büyük gazetesi "El Tiempo"ya konuşan şirket avukatı Danilo Devis,
"Kolombiya hükümeti bizimle yeniden müzakere masasına oturmalı. Batık geminin
koordinatlarını 1982 yılında kendilerine teslim etmiştik" dedi. Gözlemciler şirketle
hükümetin hukuki ihtilafının yeniden alevlenmesinin muhtemel olduğuna dikkat çekiyor.