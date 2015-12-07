Kolombiya: Batık hazine gemisi bulduk

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, hafta sonunda liman kenti

Cartegana'da hazine gemisiyle ilgili açıklamada bulundu. Santos, İngilizler

tarafından

307 yıl önce batırılan İspanyol kalyonu "San José"nin enkazına Cartegana açıklarında

ulaşıldığını söyledi.

Batık gemiden çıkarılacak hazinenin sergileneceği bir müzenin inşa edileceğini

açıklayan Santos, "İskandinav ülkelerinde bizimkinden çok daha önemsiz batıklar için

müzeler kuruluyor. Cartagena'da bu tarz büyük bir müzeyi inşa edeceğiz" dedi.

'Dünyanın en büyük batık hazinesi'

Keşif, bazı uzmanlar tarafından "Dünyanın en büyük

batık hazinesi" olarak niteleniyor.

"San José"nin 11 milyon adet altın sikke ve yaklaşık 200 ton zümrüt taşıdığı ileri

sürülüyor. Batık hazinenin değeri konusunda 3 – 17 milyar dolar arasında çeşitli

rakamlar dile getiriliyor.

Bilim adamlarının batık yerine ilişkin yayınladıkları görüntülerde yalnızca top parçaları

ve seramikten bazı kapların yer aldığı dikkat çekti.

ABD şirketi hazineden pay istiyor

Kolombiya hükümeti batık hazineyle ilgili Amerikan şirketi "Sea

Search Armada" ile

mahkemelik olmuştu. Şirket hazineyi bulduğunu ve pay alması gerektiğini savunmuştu.

Konuyu inceleyen bir ABD mahkemesi 2011 yılında verdiği kararda "Sea Search

Armada" şirketinin taleplerini gerekçesiz olduğu gerekçesiyle geri çevirmişti.

Kolombiya'nın en büyük gazetesi "El Tiempo"ya konuşan şirket avukatı Danilo Devis,

"Kolombiya hükümeti bizimle yeniden müzakere masasına oturmalı. Batık geminin

koordinatlarını 1982 yılında kendilerine teslim etmiştik" dedi. Gözlemciler şirketle

hükümetin hukuki ihtilafının yeniden alevlenmesinin muhtemel olduğuna dikkat çekiyor.