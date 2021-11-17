Kolombiya Başsavcılığı, Türkiye için 800’lü bir hat açtı iddiası; "uyuşturucu ticareti ile ilgili ihbarda bulunmak mümkün"

Kolombiya Ulusal Başsavcılığı'nın, Buenaventura Limanı’ndan Türkiye'ye doğru yola çıkmak üzere yakalanan 4,9 tonluk kokainle ilgili Türkiye'den adli yardımlaşma talep etmesinin yanında bir de 'ihbar hattı' oluşturduğu iddia edildi.

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen 5 tona yakın kokainle ilgili Kolombiya makamlarından sorular üzerine gelen yazılı açıklamalar sürerken, iddialara her gün bir yenisi ekleniyor.

Gerçek Gündem'den Banu Acun'un haberine göre; Kolombiya Ulusal Bassavcılığının (Fiscalia General de Nación) web sitesi ziyaret edildiğinde, sayfanın alt tarafında Türkiye için 800’lü bir ihbar hattı açıldığı bilgisi yer alıyor. (https://www.fiscalia.gov.co/colombia/ )

"Konteynerla ilgili kayıtlar yanlış tutulmuş"

Kolombiya Başsavcılığına göre Türkiye’ye yola çıkmak üzere hazırlanan konteynerlerle ilgili kayıtlar yanlış tutulmuştu.

İddiaya göre, Kolombiya Başsavcılığı’nın ifadesi şöyle:

“İşlemlerin, Bilgi İşlem Dairesine devredilmesinden sonra düzenlenen doğrulama sayesinde, muadil makamlarca sağlanan ve iki konteynerin ele geçirilme ve limana giriş tarihlerine ilişkin verilerin yanlış olduğu tespit edildi. Bu da, talep ettiğiniz bilgilerin maddi dayanağının boşa çıkması anlamına geliyor. Yukarıdaki sebeplerden dolayı, Uyuşturucu Ticaretiyle Mücadele İhtisas Müdürlüğü’nün maddi imkanlarının ötesinde sonuçların alınmasını zorlamak bizim için mümkün olmadığından talebinizle ilgili kesin bilgi vermek mümkün değildir. Dilekçenizde talep ettiğiniz verileri elde etmemiz mümkün olmadığından, özel durumda, hiç kimsenin imkansızı yapmakla yükümlü olmadığı genel hukuk ilkesine uymak zorunludur.”

"Tarihler de tutmuyor"

Gerçek Gündem'in Kolombiya Başsavcılığı’na dayandırdığı haberine göre, 2020 Haziran’ında Kolombiya’nın Buenaventura Limanından Türkiye’ye yola çıkan 4, 9 ton kokainin, içine konulduğu konteynerlerin limana giriş tarihleri de yanlıştı.



Kokaini, narkotik köpeği Dora buldu

O günlerde Kolombiya’da yayınlanan haberlerde, limanda görevli memurların dikkatini iki konteynerin yükündeki garipliklerin çektiği yazıyordu. Tutarsızlıklar üzerine getirilen narkotik köpeği Dora, uyuşturucu araması için limana getirildi.

Narkotik köpeği Dora uyarı verdi ve Kolombiya’nın anti – narkotik timleri konteyneri inceledi. Ve her biri yaklaşık 30 kiloluk 1.733 beyaz kanvas içinde paketlenmiş, granül kauçukla karıştırılmış 4,9 ton kokain hidroklorür buldu. Ön tanımlama testi negatif olmasına rağmen, Cali kentindeki Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü tarafından yapılan analizden sonra kauçukların içine gizlenmiş maddenin, kokain hidroklorür olduğu onaylandı. Kolombiyalı yetkililer uyuşturucunun, Kolombiya’dan Pasifik kıyıları boyunca Orta Amerika'ya ve daha sonra Türkiye'ye götürülmesinin amaçlandığını açıkladı.

"265 milyon dolarlık kokain Türkiye’den pazarlanmaya başlayacaktı"

Narkotik köpeği Dora olmasa, 265 milyon dolarlık kokainin Türkiye’den pazarlanmaya başlayacağı öne sürüldü. Üstelik aradan bir yıl geçmesine rağmen böylesine büyük bir uyuşturucu kaçakçılığı ile ilgili soruşturma yapılmamıştı. Kolombiya’daki operasyondan 16 ay sonra Türk Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Kolombiya adli makamlarından yardımlaşma talebimize henüz yanıt gelmedi açıklamasını yaptı.

İhbar hattı açıldı iddiası

Turquía (00800 142059122), olarak paylaşılan numaradan Kolombiya Başsavcılığına uyuşturucu ticareti ile ilgili ihbarda bulunmak mümkün.

TIKLAYIN | İddia: Kolombiya Başsavcılığı, Peker'in iddiasında yer alan 4.9 tonluk kokainle ilgili 22 Eylül’de Türkiye’den adli yardımlaşma talep etmiş