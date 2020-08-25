Kolombiya basını duyurdu: Oscar Cabezas, Galatasaray'da

Galatasaray'da yeni sezon için transfer çalışmaları sürerken, Kolombiya basını son dakika transfer gelişmesini duyurarak Galatasaray'ın, savunma oyuncusu Oscar Cabezas'ı bitirme noktasına getirdiğini iddia etti.



Galatasaray, scout ekibinin önerdiği Kolombiyalı savunma oyuncusu Oscar Cabezas transferinde sona yaklaşıyor. Kolombiya basını, Oscar Cabezas'ın Radamel Falcao ile aynı takımda forma giyeceğini ifade etti.



Kolombiya basınında El Deportivo'nun geçtiği habere göre, yapılan görüşmelerin sonrasında Oscar Cabazes'in Galatasaray'a transferi için anlaşma sağlandı.

Ülkesinde birçok takımdan teklifler alan Oscar Cabazes'in kariyerine Avrupa'da devam etme isteğini menajerine ilettiği belirtilirken öne çıkan takımın Galatasaray olduğu vurgulandı.

Oscar Cabezas kimdir?

Kolombiyalı savunma oyuncusu futbola ülkesi takımlarından Club Juanito Moreno'da başladı. Daha sonra Brezilya Ligi takımlarından Atletico Paranaense'nin yolunu tutan Oscar Cabezas, daha sonra CA Rosario ve Patriotas takımlarında ter döktü.