‘Kolomb ile Piri Reis yakın arkadaşlardı’

T24 - 'Dünyanın ilk kadın savaş pilotu' unvanlı Sabiha Gökçen’in belgesel filmiyle adını duyuran yapımcı-yönetmen Gülşah Çeliker, Türk denizcisi Piri Reis’in izini sürüyor





Sabiha Gökçen belgeseliyle adını duyuran Çeliker, bu haritaları yurtdışındaki arşivlerden buldu.



Kültür Bakanlığı adına 2008’de Piri Reis’in belgesel filmini yapan Çeliker, daha uzun metrajlı belgesele daha fazla materyal toplamak için dünyayı dolaşıyor. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle



İtalya’da Cenova, Venedik, Roma ve Vatikan arşivlerinde Piri Reis’in haritalarını bulan Çeliker, “Kristof Kolomb, Amerika kıtasının keşfi için destek bulmak için çabalıyor, bunu başardığında elinde bir harita var, üç seferin sonunda daha ciddi bir harita çizildiğini sanıyoruz. İşte bu harita, İspanyollarla 1501’de Valencia açıklarında bir deniz savaşında Piri Reis’in amcası Kemal Reis kumandasındaki Osmanlı donanması karşısında yenilen İspanyolların gemilerinden birinden çıkıyor. Piri Reis bu haritayı da kullanarak 1513 dünya haritasını yapıyor. Bu zamana kadar da Piri Reis ve Kolomb birbirlerini bilen ve saygı duyan iki denizci, barış zamanlarında dostlar ve bilgi alışverişinde bulunuyorlar” dedi.



Piri Reis’in, tüm dönemlerin en iyi denizcilik kitabı olarak nitelenen ‘Kitab-ı Bahriye’sini inceleyen pek çok araştırmacı olduğunu belirtenÇeliker, “Bu zeki ve çalışkan korsan ve kaptanın heyecan dolu hayatı gözler önüne serilecek” diye konuştu.



Piri Reis’in indiği karalardan, pazarlardan haritaları araştırdığını anlatan Çeliker şöyle dedi: “Haritaları satın alıyor. Gemilerden aldığı bilgileri topluyor. Bunları bilim adamı titizliğinde bir araya getirerek tez, antitez, sentez oluşturuyor. 1513 haritasında, 20 farklı haritadan yararlanarak bu dünya haritasını vücuda getirdiğini kendisi ifade ediyor. Kolomb’un orijinal Amerika haritası da bunlardan biri.”