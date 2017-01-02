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Spor

"Kolodziejczak için en iyi teklif Beşiktaş'tan"

Sevilla'da forma giyen Fransız futbolcu için Premier Lig takımlarının da devrede olduğu belirtildi

02 Ocak 2017 12:51

İspanyol Estadio Deportivo gazetesi, Sevilla'nın Fransız stoperi Timothee Kolodziejczak için Beşiktaş'ın 3.5 milyon Euro teklifinin en iyisi olduğunu yazdı.

Haberde, 25 yaşındaki oyuncu ile anlaşmak üzere olan Mönchengladbach'ın Beşiktaş'ın devreye girmesinin ardından planlarının bozulduğu vurgulandı.

Middlesbrough, Swansea ve West Bromwich oyuncu ile ilgilenen diğer takımlar olarak gösterildi.

Bu sezon Sevilla'da toplam fazla forma şansı bulamayan Kolodziejczak stoperin yanı sıra sol bekte de görev yapabiliyor.

Tecrübeli oyuncu, Fransa'nın Lyon (12 maç) ve Nice (71 maç/2 gol) kulüplerinde de forma giyerken, alt kategorilerde 48 kez Fransa Milli Takımı'nda yer aldı.

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SevillaTimothee KolodziejczakBeşiktaştransfer

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