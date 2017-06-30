Köln'den Düsseldorf'a Adalet Yürüyüşü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Enis Berberoğlu'nun MİT TIR'ları davası kapsamında 25 yıl hapse mahkum edilmesi üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet Yürüyüşü'nün küçük bir örneği Almanya'da gerçekleştiriliyor.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (NRW) Eyaleti'nde bulunan CHP-NRW Birliği tarafından düzenlenen Adalet Yürüyüşü, Köln ile Düsseldorf arasında yapılıyor.

Hürth'de bulunan Türkiye Başkonsolosluğu'nun önünde cuma saat 9.30'da başlayan yürüyüş, yaklaşık 11 saat sonra, 45 kilometre mesafedeki Düsseldorf Başkonsolosluğu'nun önünde sona erecek.

"Adaletsizliğe duyarsız kalamayız"

Amaçlarının Türkiye'de devam eden Adalet Yürüyüşü'ne destek vermek olduğunu söyleyen NRW CHP Birliği Başkanı İbrahim Vural, "Ülkemizde yaşanan adaletsizliklere duyarsız kalmamız beklenemez. Biz de Almanya'dan bu yürüyüşe destek vermek istedik. O yüzden yürüyoruz" dedi.

Türkiye'de adalet ihlalleri nedeniyle Almanya'da yaşayan Türklerin de mağdur duruma düştüğünü savunan Vural, "16 Nisan referandumundan sonra Avrupalı dostlarda şöyle bir kaygı var; Özellikle bizim vatandaşlarımıza karşı bir olumsuz bakış söz konusu. Bu da uygulamada kendini hissettiriyor. Bu anlamda bir adaletsizlik yaşıyoruz biz burada. CHP olarak bu konunun da takipçisi olacağız. Herkes için adalet diyor ve herkes için yürüyoruz" diye konuştu.

Vural, Alman kamuoyunun Türkiye'deki yürüyüşe dikkatini çekebilmek için daha önce de Düsseldorf'da bulunan NRW Parlamentosu önünde çadır kurarak eylem yaptıklarını vurguladı. CHP NRW Birliği Başkanı, Almanya genelindeki eylemlerinin süreceğini söyledi.

Hedef Alman kamuoyu

CHP NRW Birliği Genel Sekreteri Cemalettin Özer, Alman basınının Türkiye'deki Adalet Yürüyüşü'ne gereken ilgiyi göstermediğini belirterek, "Biz kendi imkanlarımızla Alman basınını bu konuda bilgilendirmeye çalışıyoruz. Böylece Alman kamuoyunun da Türkiye'de yaşananlarla ilgili doğru bilgi sahibi olması sağlanacak" diye konuştu.

Özer, Adalet Yürüyüşü'nün sona ereceği gün Almanya'dan bir grubun da orada olacağını ifade etti.

İlk kez bir protesto yürüyüşüne katıldığını belirten Yeter Gürenç ise sağlık sorunlarına rağmen Köln'den Düsseldorf'a kadar yürümeye kararlı olduğunu söyledi.

Gürenç, yürüyüşe katılma nedenini, "Sonuçta biz inandığımız bir dava için yürüyoruz. İnsanlık için. Herkes mutlu olsun diye. Sonuna kadar gitmek istiyorum. Aramızda bir de doktor var. Ona da güveniyorum tabi" sözleriyle anlattı.

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Tuncay Yıldırım