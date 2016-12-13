Köln'deki toplu taciz olayının failleri yakalanamadı

Genç Faslı Younes A., geçen yılbaşı gecesi Köln'de meydana gelen taciz olaylarından sonra mahkum olan ender kişilerden biri. Ancak mahkeme kendisine tacizden değil, cep telefonu hırsızlığından dolayı ceza verdi. Telefonunu çaldığı 22 yaşındaki genç kadın da taciz mağduru. Dört kişi, kadına gayri ahlakî bir şekilde dokunurken, Younes A. da fırsattan istifade hırsızlık yapmış. Mahkeme, Faslı gencin taciz eylemine katılmadığına karar verdi ve hırsızlıktan 6,5 ay hapse mahkum etti.

Bu karar, Köln’de yılbaşı gecesi yaşananlar karşısında yargının çaresizliğini de gözler önüne seriyor. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Mağrip kökenli olduğu anlaşılan yüzlerce erkek, yılbaşını kutlamak üzere Köln Merkez Tren Garı Meydanı’nda toplanan çok sayıda kadını çembere alıp taciz etti ve onların değerli eşyalarını çaldı. Köln Savcılığı, aralık başı itibariyle 1222 şikayet dilekçesi üzerinde işlem yapıldığını, bunlardan 513’ün cinsel taciz konusunda olduğunu açıkladı.

Köln'de tacizden sadece üç mahkumiyet

Güvenlik makamları, yılbaşı gecesindeki olaylara dair yaklaşık 600 saatilk video görüntüsü inceledi. Açılan 267 soruşturma dosyasından 124’ü ise kapatıldı. Bunlardan 80'inde "delil yetersizliği“ kararı verildi. Mahkemeye intikal eden davalarda ise şu ana kadar sadece üç kişi hakkında, cinsel taciz suçunu işledikleri gerekçesiyle 12 ile 22 ay arasında değişen hapis cezaları verildi. Bunlardan ikisinin cezasının infazı ertelendi. Younes A. ile birlikte toplam 20 kişi ise hırsızlık ve kamu huzurunu bozmak gibi suçlardan ceza aldı.

Hamburg'daki olaylarda da tablo hemen hemen aynı. 245 soruşturma dosyasından sadece dördü mahkemeye intikal etti ve sadece bir mahkumiyet kararı çıktı. 19 yaşındaki bir Afgan gencine, taciz suçundan iki yıl hapis cezası verilirken, burada da yine cezanın infazı ertelendi.

Tüm bunlar, cinsel suçların önlenmesinde mevcut yasaların ne kadar caydırıcı olduğu tartışmasını da beraberinde getirdi. Bunun üzerine Federal Adalet Bakanlığı, daha önce aylarca sürüncemede kalan cinsel suçlara dair yeni düzenlemeyi, Köln’deki olayların ardından apar topar Federal Meclis’e sundu ve tasarı temmuz ayında yasalaştı.

Cinsel suçlar yeniden tanımlandı

Daha önce bir eylemin cinsel taciz olarak nitelenebilmesi için “temasın, elbisenin altından olması“ şartı koşuluyordu. Yeni düzenlemeyle "elbisenin üzerinden gayri ahlakî bir şekilde dokunmak“ da cinsel taciz kapsamına alındı.

Yapılan bir başka değişiklik de grup halinde işlenen taciz suçlarını kapsıyor. Buna göre birkaç kişiden oluşan bir grubun tacizde bulunması durumunda, grubun tüm üyeleri -eyleme fiilen katılıp katılmadığına bakılmaksızın- kanun önünde hesap vermek zorunda.

Bir başka düzenleme de "bariz tehdit" ve “aktif direnme“ koşullarının kaldırılması. Bugüne kadar taciz mağdurunun, ağır ve açık bir tehditle karşı karşıya kalması, korunmaya muhtaç durumda olması ve söz konusu eyleme fiili olarak karşı koyması şartları aranıyordu. Yeni yasayla mağdurun, karşı tarafın cinsel amaçlı yaklaşmasına olumsuz cevap verdiğini “bariz bir şekilde söz veya eylemle ortaya koyması“ yeterli oluyor.

Öte yandan Köln Emniyet Teşkilatı, benzer olayların tekerrür etmesini önlemek amacıyla yılbaşı gecesinde görevlendireceği polis sayısını tam on kat artırarak 1500’e çıkarma kararı aldı.

© Deutsche Welle Türkçe

Daniel Heinrich