Köln'de tacize karşı geniş güvenlik önlemleri

Köln polisi, geçen yılki yılbaşı kutlamalarında meydana gelen toplu taciz olaylarının birinci yıldönümünde yoğun güvenlik önlemleri alıyor. Köln Emniyet Müdürü Jürgen Mathies, çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında yılbaşı kutlamalarında uygulanacak yeni güvenlik konsepti ve bu kapsamda yaptıkları hazırlıkların detaylarını kamuoyuna açıkladı.

Bu yıl Köln'deki kutlamalarda toplamda yaklaşık 2 bin 500 güvenlik görevlisi görev yapacak. Geçen yıl taciz vakalarının meydana geldiği Köln Katedrali ve tren istasyonu çevresindeki alanda ise 1500 polis memuru görevlendirilecek. Bu rakam geçen yılki rakamdan yaklaşık 10 kat daha fazla.

Güvenlik kameraları

Köln Belediyesine bağlı 600 zabıta ve özel güvenlik görevlisi de görev yapacak. Alan ayrıca sürekli olarak kamera gözetiminde tutulacak. Katedral çevresinde 40 yeni kameranın yerleştirileceği bildirildi. Bunun yanı sıra Mathies, Berlin'de yaşanan Noel panayırına düzenlenen saldırıya benzer bir girişimin olmaması için de eğlence alanlarına araç girişlerinin beton bariyerler ve büyük araçlarla kapatılacağını kaydetti.

Köln savcılığı tarafından yapılan açıklamada, geçen yıl yılbaşı kutlamalarının ardından 500'den fazlası cinsel taciz olmak üzere toplam bin 200 suç duyurusunda bulunulduğu bildirilmişti.

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dpa/AFP/BÜ/HS