Köln'de silah sesleri

Almanya'nın Köln kentinde ana tren garı yakınında silah sesleri duyulduğu bildirildi. Köln'de yayımlanan Express gazetesi, polisin bir kişiyi gözaltına aldığını, gar yakınındaki bir binada başka silahlı kişilerin saklanıyor olma ihtimali nedeniyle polis özel timlerinin olay yerine sevk edildiğini bildirdi.

Gazeteye konuşan bir polis sözcüsü, özel timlerin binada arama yaptığını, olaya karışan bazı kişilerin de kaçtığını belirterek, "Bir kadın ve bir erkeğin otomobille kaçtığını, bir erkeğin de Ren nehri yönüne gittiğini tahmin ediyoruz" dedi.

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DW/BK,DÇÜ

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