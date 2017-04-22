Köln'de onbinler ırkçılığa karşı sokağa çıktı

Almanya İçin Alternatif Partisi’nin (AfD) Köln’deki kongresi, yoğun protesto gösterileri eşliğinde başladı. Binlerce gösterici, sağ popülist söylemleriyle dikkatleri çeken AfD'yi protesto etmek için kongrenin düzenlendiği otelin çevresinde toplandı. Gösteriler büyük oranda barışçıl geçti.

Yarına kadar sürecek olan kongreye AfD yönetiminin yanı sıra yaklaşık 600 delege katılıyor. Genel Başkan Frauke Petry ve diğer yöneticiler dün akşam kongrenin yapıldığı Maritim Oteli'ne geldiler.

Sayıları gün içinde 50 bine ulaşması beklenen göstericiler ise sabah saat 07.00’den itibaren protestolara başladılar. Parti kongresi, mitinglerin dışında konser ve yürüyüşlerle protesto edildi.

Polis, gösteriler sırasında olayların çıkmasını engellemek için yoğun önlemler aldı. Almanya'nın diğer kentlerinden ve bazı komşu ülkelerden şiddete meyilli aşırı sol grupların gösterilere katılacaklarını açıklaması üzerine polis ekiplerine takviye güçler katıldı. Sabah saatlerinde AfD delegelerinin otele girmesini engellemeye çalışan sol görüşlü "Solidarität Statt Hetze” (Kışkırtma Yerine Dayanışma) adlı grupla polis arasında yer yer arbede yaşandı.

Cuma akşamından itibaren helikopter ve uçakların Köln üzerinden uçmaları yasaklandı. Sadece polis ve ambulans helikopterlere izin verildi. Ren Köprülerinden bazıları trafiğe kapatıldı. Alt geçitlere girişler engellendi. Otelin çevresi araç trafiğine yasaklanırken, bölgeden geçen tramvayların seferleri de durduruldu.

Esnaf da karşıt gösterilere destek verdi

Tarihi Köln Katedrali (Dom) ile otelin bulunduğu alan arasındaki birçok mağaza bugün kepenk açmadı. Restoran ve barlar ise aşırı sağcı partiye tepki olarak "Aşırı sağcılara servis yapılmaz” şeklinde tabelalar astı.

Karşıt gösterilere Köln Anakent Belediye Başkanı Henriette Reker, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hannelore Kraft ve Yeşiller Eşbaşkanı Cem Özdemir başta olmak üzere çok sayıda siyasetçi katılarak konuşmalar yaptı. Hannelore Kraft dışlama ve kışkırtmaya karşı çok sayıda vatandaşın protesto gösterisinde bulunmasının "açık bir tutum” olduğunu söyledi. Kraft, AfD'nin izlediği siyasetin Alman tarihinin "en karanlık bölümünü” hatırlattığını belirtti.

Köln Anakent Belediye Başkanı Reker de barışçıl gösterinin demokrasi anlayışı, insan hakları ve dünyaya açıklık bakımından bir işaret niteliği taşıdığını vurguladı.

DW Türkçe'ye konuşan Cem Özdemir, aşırı sağcı tehditlere boyun eğmeyeceklerini söyledi. Daha önce oylarını artıran AfD'nin bir iniş yaşadığını vurgulayan Özdemir "Eğer bir sorunumuz varsa sorunu demokratik iradeyle, diyalogla çözeriz. Ama şiddetle ya da insanları hedef göstermekle, ötekileştirmekle hiçbir sorun çözülmez” diye konuştu. Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Özdemir "AfD'nin görüşlerini paylaşmayan insanların sokağa çıkması, oy hakkını kullanması çok çok önemli. Onlara meydanı bırakırsak o zaman geriye dönüş yaşayacağız. AfD sadece yabancılara karşı değil, Avrupa'ya, birlikte yaşamaya, kadın haklarına, eşcinsellerin haklarına, açık topluma karşılar, yani bugün 21'inci yüzyıldaki yaşama karşılar” diye konuştu.

Sol Parti Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başkanı Özlem Alev Demirel, AfD gibi ırkçı zihniyetli partilere ve oluşumlara izin vermeyeceklerini ifade etti.

Köln Anakent Belediye Meclisi Üyesi Ahmet Edis, Köln’deki gösterilere katılan kalabalığın Almanya’da ırkçılara yer olmadığının bir kanıtı olduğunu söyledi.

Ünlü komedyen Fatih Çevikkollu ise DW Türkçe’ye yaptığı açıklamada, AfD’nin bazı kesimlerce ırkçı bir parti olarak değerlendirilmediğini belirterek, göçmen ve göç karşıtı partinin özünde açıkça ırkçılık yaptığını vurguladı.

Göstericiler arasında yer alan Fatih Yıldız ise tepkisini "AfD demokrasiyi araç olarak kullanan bir parti. Asıl hedefleri demokrasiyi, çok renkliliği ve çok kültürlülüğü ortadan kaldırmak. Bugün burada biz bunlara dur demezsek yarın çok geç olacak" sözleriyle dile getirdi.

Türkiye kökenli göçmenlerden oluşan Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF) da gösterilerde yer aldı.

Şenlik havasında

Protesto etkinlikleri daha çok şenlik havasında geçti. Kentin kalabalık meydanlarında kurulan sahnelerde sanatçılar sahne aldı. Heumarkt’ta kurulan sahnede bağlama eşliğinde dansöz sahne alırken, Türkçe, Almanca, Kürtçe şarkılar seslendirildi. Kabare sanatçısı Fatih Çevikkollu'nun gösterisi ilgiyle izlendi.

AfD nedir?

Alternative für Deutschland (Almanya için Alternatif) kısaca AfD olarak tanımlanan siyasi parti 2013 yılında Euro para birimine karşı olan bir grup tarafından Berlin’de kuruldu. 2014 yılında Avrupa Parlamentosu’na milletvekili gönderdi. Aynı yıl yapılan eyalet seçimlerinde neredeyse tüm eyaletlerde temsil edilmeye başladı.

Partinin eşbaşkanları Frauke Petry ve Jödg Meuthen. Sağcı popülist bir söylem kullanan parti, göçe karşı olduğunu dile getiriyor. Ancak üye ve yönetici profilleri tipik aşırı sağcı partilerden farklılık gösteriyor. Akademik kariyeri olan yöneticileri var. Aşırı sağcıların klişelerinden uzak duruyorlar. Parti üyeleri arasında dazlaklar, deri montlu, dövmeli, çizmeli ırkçılar yok. Bu durum da çoğu ırkçı olmayan muhafazakâr halkın ilgisini çekiyor.

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Tuncay Yıldırım / Köln