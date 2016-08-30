Köln'de Kürt gruplar yürüyüşsüz toplanacak



Köln emniyetinden yapılan açıklamada, kentte cumartesi günü toplanmayı planlayan Kürtlerin yürüyüş yapmadan protesto gösterisi düzenleyeceği bildirildi. Kürt örgütlerinin, emniyet yetkilileri ile yaptıkları görüşmelerde yürüyüş yapılmaması konusunda ikna oldukları belirtildi. Protesto gösterisinin Köln kentinin Deutz semtinde düzenleneceği ve gösteriye yaklaşık 30 bin kişinin katılacağı kaydedildi.

Pro NRW de gösteri düzenlemek istiyor

Köln'de pazar günü de aşırı sağcı Pro NRW Partisi ve diğer aşırı sağcı grupların toplanmak istedikleri bildirildi. Aşırı sağcıların Köln'in merkezinde gösteri ve yürüyüş yapmayı planlıyor. Solcu gruplar da aşırı sağcıları protesto etmek için gösteri düzenleyeceklerini açıkladı.

Taşkınlık yapılmaması uyarısı

Köln'de cumartesi ve pazar günü biner polis memuru görev yapacak. Köln Emniyet Müdürü Jürgen Mathies, gösterilerin barışçıl olması uyarısında bulundu ve “Taşkınlık durumunda erken ve kararlı bir biçimde müdahele edeceklerini” sözlerine ekledi. Mathies, yasadışı propagandaya ya da kentte kamu güvenliğini bozacak somut tehlikelere karşı müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı.

Köln’de temmuz ayı sonunda on binlerce Türk de "Darbeye Karşı Demokrasi Mitingi" düzenlemiş, miting genel olarak barışçıl bir biçimde geçerken, aşırı sağcılar ve aşırı sağcıları protesto eden solcu gruplar da sokağa çıkmıştı.